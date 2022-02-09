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反戶外用餐永久化 消防：影響救援「置人命於危險中」

記者張晨／紐約報導
紐約市餐廳戶外用餐有望永久化，圖為曼哈頓華埠披露街的戶外用餐區。(記者曹健╱攝影)
紐約市餐廳戶外用餐有望永久化，圖為曼哈頓華埠披露街的戶外用餐區。(記者曹健╱攝影)

紐約市醞釀多時的「戶外用餐永久化」計畫，於8日在市議會進行公聽；除此前社區居民的不滿，市消防局也表示，永久化將影響消防設施架構，「將生命置於危險之中」。

大紐約消防員工會(Uniformed Firefighters Association of Greater New York)表示，根據過去一年多的經驗，室外餐位已經改變了城市街道的架構，雖然隔離開了消火栓，但仍對救援工作造成了負面影響，甚至延遲了反應時間。

該工會稱，首先是人們都注意到的道路便窄，消防車也同樣變得穿行困難，其次消防員需越過室外餐位，有時甚至無法從雲梯車上安裝穩定器，而這些穩定器是用來穩定雲梯平台的，以便梯子能夠到達樓上的居民。

最後，室外棚屋有時會迫使消防員必須延伸額外的輸水軟管線以進入大樓救火，整體來看已經耽誤了極多的反應時間，而對於分秒必爭的火災救援，這是在「將紐約人的生命置於危險之中」

據悉，全市有超過1萬2100家餐廳加入了臨時計畫，華埠開始時參與度較低，業者因對疫情前景不樂觀，起初只將「一桌一椅」放於店外擺擺樣子；如今就勿街南側的多間老牌熱門餐廳，有門有窗的連排小木屋一路延伸至街尾，並加裝了冬天的供暖設施。

根據樓宇局規定，餐位寬度不得超過八呎，必須在店鋪正前方，且不能超過前總寬度，而華埠商舖緊鄰，原本的車位也幾乎全被占據；且常見因人行道受阻，行人不得不穿梭車陣的畫面。

非營利組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)針對華埠居民、商家的民意調查，68.9%認為戶外用餐區讓人行道變得更窄，地上的電線、餐館的垃圾，也成為反對主要理由。

一些商家聽說申請「戶外用餐永久化」還須繳納千元費用，且禁止使用廣告牌等額外要求；而後續費用和維護餐位的支出也未有定數，鑑於疫情已經開始股好轉，不少業主也認為該計畫非長久之計。

市消防協會力抗室外餐位永久化，稱影響消防設施架構。(記者張晨/攝影)
市消防協會力抗室外餐位永久化，稱影響消防設施架構。(記者張晨/攝影)

華埠 疫情 紐約市

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