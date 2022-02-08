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亞當斯推廣素食…承認有時吃魚 未回應是否吃肉

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯表示，全市六家公立醫院將擴大健康生活醫療服務項目，通過幫助慢性病患者改變生活習慣緩解病情，包括為病人提供素食資源。（市長辦公室提供）
亞當斯表示，全市六家公立醫院將擴大健康生活醫療服務項目，通過幫助慢性病患者改變生活習慣緩解病情，包括為病人提供素食資源。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)和市公立醫院系統7日宣布，全市六家公立醫院將擴大健康生活醫療服務項目，通過幫助慢性病患者改變生活習慣緩解病情，包括為病人提供素食資源；然而，多年以來自稱為嚴格素食主義者的亞當斯，卻表示自己並非100%的素食主義者，他有時吃魚。

該項目此前已經在表維醫院(Bellevue Hospital)試點，今年底將推廣到艾姆赫斯特等六家公立醫院；亞當斯7日的記者會上表示，之所以有興趣推廣這一項目，是因為他正在治療糖尿病；他說，醫生告訴他，如果不及時治療，他可能失明甚至被截肢，而亞當斯在轉為素食以後病情好轉，「如果我沒有聽從醫生的建議，我今天就不會站在這裡。」

該項目還將幫助病人評估睡眠、鍛鍊、飲食習慣，由健康專家給出建議，幫助病人維持健康的生活習慣，緩解壓力；不過，市府並未透露該項目的成本，以及有多少病人可以加入。

然而，多年自稱嚴格素食主義者的亞當斯，7日承認自己時常吃魚；他在一份聲明中說，「轉為素食的確救了我的命，我也立志要成為100%的素食者，我希望自己作為有志成為素食者的人的榜樣；但就像我說的，我也有不完美的地方，那就是有時候我會吃魚。」

亞當斯吃魚之事上周就見諸報端，Politico報導亞當斯在曼哈頓中城一家餐廳點餐包括魚類；當時亞當斯的通訊總監楊恩(Max Young)曾駁斥該報導，稱亞當斯是嚴格的素食主義者，不吃魚；但亞當斯7日的聲明與楊恩正好相反；紐約每日新聞報導，另一消息源表示，除了吃魚，亞當斯還會吃牛肉和雞肉；目前市府尚未對此說法作出回應。

亞當斯2016年就曾表示，他患有2型糖尿病，已經戒食動物蛋白；他表示，改變飲食習慣讓他避免了左眼失明的風險，並在2020年出版了一本名叫「終於健康」(Healthy At Last)的書；去年9月亞當斯在接受採訪時也自稱為「素食主義者」，表示自己對動物食品不會有任何胃口。

多年以來自稱為嚴格素食主義者的亞當斯，卻表示自己並非100%的素食主義者，他有時...
多年以來自稱為嚴格素食主義者的亞當斯，卻表示自己並非100%的素食主義者，他有時吃魚。（市長辦公室提供）

亞當斯 糖尿病 曼哈頓

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