今年第7人 哈林區又傳警中槍

從新年開始，迄今已有七名紐約市警察遭到槍擊；圖為大批警員上周列隊為殉職警員莫拉送行。(Getty Images)

上周末在曼哈頓哈林區，一名休假市警遭歹徒槍擊 ，左腳中彈後送醫治療，雖該名員警無生命危險且已出院，但該起槍擊案已讓今年累計共有七名紐約市 警察遭到槍擊；市長亞當斯 (Eric Adams)也在日前表示，頻發的槍擊案是對紐約市的攻擊。

警方表示，最新這起槍擊案發生在5日下午約4時30分，當時該名休假員警在百老匯與130街附近遭到槍擊、左腳中彈，被送往附近的西奈山晨邊醫院(Mount Sinai Morningside Hospital)救治，幸無生命危險。

根據警方消息，休假員警並非開槍者目標，當時他看到附近有兩名嫌犯開槍射擊，並且找掩護；該名休假員警中彈後一度不知道自己受傷，直到他協助另一名執勤警員搜尋兩名嫌犯時，才發現自己受了槍傷。

據了解，槍擊案發生兩小時前，在該處一個社區中心的大廳，才發生一場爭執，疑似與此次槍擊案有關。

加上最近這起槍擊案，截至目前為止，紐約市已發生七起市警涉入的槍擊案，其中兩名員警死亡，分別是日前在哈林區遭槍擊殉職的里維拉(Jason Rivera)和送醫後幾日不治的搭擋莫拉(Wilbert Mora)。

亞當斯當時在槍擊案後說：「這是對紐約市的攻擊」；為了治理槍枝暴力問題，拜登總統上周到訪紐約市，與亞當斯商討策略，會上他反對削減警力預算，並呼籲國會通過總額5億元的法案，為全美打擊槍枝暴力提供社區介入、政府合作、地方執法資源。