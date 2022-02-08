11日恐遭解雇 數百市府員工抗議強制疫苗令

大批市府員工7日徒步從布碌崙下城行進至曼哈頓的市政廳，抗議強制疫苗令。(Getty Images)

根據紐約市的強制疫苗 令，市府員工若未在11日前提供完全接種疫苗證明，就恐將面臨解雇；7日數百名市府員工舉行示威遊行，在布碌崙(布魯克林)和曼哈頓下城表達不滿；市長亞當斯(Eric Adams)對此表示，這些人不是被「解雇」，而是根據自己的選擇「辭職」。

數百名市府員工，包括紐約市警、市消防局以及郵局等政府單位員工，7日聚集在布碌崙下城，步行經過布碌崙大橋，遊行到曼哈頓下城的市政廳，針對市府的強制疫苗令進行抗議；據了解，約有4000名市府職員需要在11日前提出完全接種疫苗證明。

亞當斯說：「我們需要堅持此前發布的規定」；他表示，這些未提供完全接種疫苗證明的雇員並非是遭到市府「解雇」，而是根據自己的意識「辭職」；亞當斯說：「如果接種疫苗是身為市府員工的要求，那不接種疫苗是你的決定，而非市府的決定」，他喊話：「不要放棄紐約市，盡快去接種疫苗和加強針。」

雖然強制接種令仍在執行，但全州的相關規定可能鬆綁；目前紐約規定進入室內場所需要戴口罩 並提供疫苗接種證明的規定，將於10日(周四)到期，霍楚 此前表示將會在9日針對相關規定提出更新內容。霍楚表示，我們頒布這些規定來保護這些場所的雇員與顧客，不過她也表示，將會根據紐約州目前的疫情狀況來評估新規定的內容。

新澤西州7日才宣布將於下月解除公校口罩令；霍楚說：「我們將會朝著解除口罩令的目標前進，我們希望能夠達到這樣的目標」；紐約州的公校口罩令將於本月21日(周一)到期。不過霍楚也表示，屆時將會視學童年齡層的接種狀況如何，再考慮是否解除口罩令。

根據目前紐約州疫情數據，全州檢測陽性率下降至3.5%，為變種新冠Omicron病毒在紐約擴散以來的最低數字。