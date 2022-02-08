我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

11日恐遭解雇 數百市府員工抗議強制疫苗令

記者顏嘉瑩／紐約報導
大批市府員工7日徒步從布碌崙下城行進至曼哈頓的市政廳，抗議強制疫苗令。(Getty Images)
大批市府員工7日徒步從布碌崙下城行進至曼哈頓的市政廳，抗議強制疫苗令。(Getty Images)

根據紐約市的強制疫苗令，市府員工若未在11日前提供完全接種疫苗證明，就恐將面臨解雇；7日數百名市府員工舉行示威遊行，在布碌崙(布魯克林)和曼哈頓下城表達不滿；市長亞當斯(Eric Adams)對此表示，這些人不是被「解雇」，而是根據自己的選擇「辭職」。

數百名市府員工，包括紐約市警、市消防局以及郵局等政府單位員工，7日聚集在布碌崙下城，步行經過布碌崙大橋，遊行到曼哈頓下城的市政廳，針對市府的強制疫苗令進行抗議；據了解，約有4000名市府職員需要在11日前提出完全接種疫苗證明。

亞當斯說：「我們需要堅持此前發布的規定」；他表示，這些未提供完全接種疫苗證明的雇員並非是遭到市府「解雇」，而是根據自己的意識「辭職」；亞當斯說：「如果接種疫苗是身為市府員工的要求，那不接種疫苗是你的決定，而非市府的決定」，他喊話：「不要放棄紐約市，盡快去接種疫苗和加強針。」

雖然強制接種令仍在執行，但全州的相關規定可能鬆綁；目前紐約規定進入室內場所需要戴口罩並提供疫苗接種證明的規定，將於10日(周四)到期，霍楚此前表示將會在9日針對相關規定提出更新內容。霍楚表示，我們頒布這些規定來保護這些場所的雇員與顧客，不過她也表示，將會根據紐約州目前的疫情狀況來評估新規定的內容。

新澤西州7日才宣布將於下月解除公校口罩令；霍楚說：「我們將會朝著解除口罩令的目標前進，我們希望能夠達到這樣的目標」；紐約州的公校口罩令將於本月21日(周一)到期。不過霍楚也表示，屆時將會視學童年齡層的接種狀況如何，再考慮是否解除口罩令。

根據目前紐約州疫情數據，全州檢測陽性率下降至3.5%，為變種新冠Omicron病毒在紐約擴散以來的最低數字。

數百名市府員工7日舉著巨幅美國國旗，徒步從布碌崙下城行進至曼哈頓，抗議強制疫苗令...
數百名市府員工7日舉著巨幅美國國旗，徒步從布碌崙下城行進至曼哈頓，抗議強制疫苗令。(Getty Images)
抗議現場有與會者直接將疫苗卡撕破，以表抗議。(視頻截圖)
抗議現場有與會者直接將疫苗卡撕破，以表抗議。(視頻截圖)

疫苗 口罩 霍楚

上一則

OMNY地鐵周卡月底推出 一周內付滿33元後免費乘車

下一則

公共場所口罩令 周三定奪…10日到期 料霍楚將解除

延伸閱讀

紐約市上周末發生三起死亡車禍 維權者籲政府加速改善

紐約市上周末發生三起死亡車禍 維權者籲政府加速改善
華埠監獄2周後施工 社區集會示威要求亞當斯懸崖勒馬

華埠監獄2周後施工 社區集會示威要求亞當斯懸崖勒馬
葛謨傳競選州檢察長 復仇詹樂霞

葛謨傳競選州檢察長 復仇詹樂霞

紐約華埠監獄2周後施工 近百人集會要求亞當斯懸崖勒馬

紐約華埠監獄2周後施工 近百人集會要求亞當斯懸崖勒馬
亞當斯將開除未接種公務員 霍楚擬放寬口罩令

亞當斯將開除未接種公務員 霍楚擬放寬口罩令

熱門新聞

年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
法拉盛凱辛納大道上，一名女子的手機被搶，她與嫌犯對峙後將手機追回。（圖截自谷歌地圖）

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

2022-02-01 18:24
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回