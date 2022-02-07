紐約新病例降8成 法拉盛仍高

紐約州單日新冠檢測陽性率降至Omicron變種病毒命名以來最低，圖為曼哈頓華埠的春節人潮。(Getty Images)

最新數據顯示，紐約州單日新冠檢測 陽性率降至3.5%，為Omicron變種病毒命名以來最低；其中，紐約市 的陽性率為全州最低，過去15天以來陽性率已經大幅下降近七成，日新增病例數也大幅下降超八成；不過，華人聚居的皇后區法拉盛 社區仍屬於紐約市陽性率較高的社區。

根據州府數據，全州5日新增5680例新增病例，陽性率為3.52%，新冠住院人數比前一日下降319人，降至5147人，ICU住院人數、插管治療人數也持續下降；州長霍楚(Kathy Hochul)6日表示，疫情降溫態勢良好，但要將陽性率保持在低位，民眾仍須警惕；目前，Omicron變種病毒感染者已占新增病例的95%。

在全州十大地區中，紐約市的七天平均陽性率最低，僅為2.93%，5日新增病例2578例；根據市府數據，紐約市的七天平均檢測陽性率過去15天以來已經下降近70%，從1月17日的18.84%降至2月1日的6%；同時，全市日新增病例也從1月17日的1萬740人降至2月1日的1969人，降幅達到82%

目前全市的新冠感染率即將降至「非常高」指標之下，每10萬人的感染人數從1月17日的1184.4人降至2月1日的223.73人，降幅達到81%。

1月26日至2月1日當周，全市目前僅有六個郵遞區號的七天平均檢測陽性率超過10%，相比之下此前一周有53個郵遞區號超過這一指標；其中，法拉盛的陽性率較高，郵遞區號為11355的法拉盛/莫瑞丘(Murray Hill)/皇后丘(Queensboro Hill)以及郵遞區號為11354的法拉盛/莫瑞丘，檢測陽性率分別達到12.75%和10.54%；全市陽性率最高的郵遞區號是布朗士區的莫特海文(Mott Haven，10455)，陽性率為15.7%。

此外，全市共有17個郵遞區號在1月26日到2月1日當周僅錄得不到20名新增病例，陽性率最低的地區為曼哈頓的金融區(Financial District，10006)，當周僅新增病例五人，陽性率3.4%。