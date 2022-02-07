免費快篩試劑 45%紐約客未申請

一項最新調查發現，多達45%的紐約市民未申請聯邦政府提供的免費居家檢測試劑。(歐新社)

聯邦政府從上月中旬起向全美民眾發放「免費新冠居家快篩檢測 劑」(Free at-home COVID-19 tests)，受到國民歡迎，紛紛上網註冊申領，但紐約市 立大學公共醫學研究生院的一項最新調查發現，多達45%的紐約市民並未申請，遠低於預期，而且其中多是未接種新冠疫苗 的民眾。

根據這項針對2500名市民進行的調查，只有55%紐約市民申請了免費檢測劑，有45%的受訪者還沒有申訂，有16%的受訪者說他們不需要居家檢測盒；在市內五大區中，曼哈頓居民中有34%，也就是三分之一還沒有申領檢測盒。

這是對紐約居民如何申訂政府免費檢測盒的首次公共調查；調查發現，在接種了疫苗補強針的受訪市民中，有三分之二的人說申訂了檢測盒；而在沒打疫苗的受訪者中，只有三分之一說申訂了檢測盒。

市立大學公共醫學研究生院院長默罕德斯博士(Ayman El-Mohandes)據此認為，疫苗接種者更注意遏制病毒的蔓延;在不接種疫苗的人中，有那麼多人不肯進行居家檢測，這對大眾健康構成威脅。

受訪者申領檢測盒的理由也不相同，有30%受訪者是想知道自己是否感染了新冠肺炎；有25%是為了存貨，以備不時之需；還有18%是為了和朋友或家人聚會前，檢測自己是否感染新冠。

調查發現，有21%的紐約市民說，他們在去年12月1日後檢測呈陽性，在西語裔人中，有26%是在Omicron變種病毒引發的新一波疫情中感染病毒的，在各族裔中最高；調查認為，這主要是因為西語裔人大多在服務行業工作，感染病毒的幾率更高。

默罕德斯表示，這種家庭自測病毒的方法如果使用得當，對於使美國和紐約的新冠疫情從大流行病變成地方流行病，起到至關重要的作用。

這次調查還發現，紐約配戴口罩的人口比例和去年相比出現下降，2021年1月，有80%的受訪者說，他們一直戴口罩，而這次調查的比例是72%。