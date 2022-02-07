遊民紮營逾2年 皇后區華商求助無門

艾姆赫斯特惠特尼大道交百老匯大道成為遊民安營紮寨的地區。(記者牟蘭／攝影)

新冠疫情 爆發以來，皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)遊民問題日益嚴重，不少無家可歸者在鬧區「安營紮寨」逾兩年，平日不戴口罩、隨地大小便，更有甚者脫光衣服，到店內強行索要錢財；華人 商家表示，他們無論報警還是撥打市府熱線311，都無人受理，一些個案還被無故取消，求助無門。

艾姆赫斯特惠特尼大道(Whitney Ave)交百老匯 大道(Broadway)是當地最繁華的地區之一，周邊有大量的商家，其中超過一半為華人商鋪；2020年1月開始，周邊有遊民陸續帶帳篷駐紮，疫情爆發後愈演愈烈，同年5月，遊民在周邊街區的入駐人數高達數十人，當局迄今收到超過40起投訴。

時隔兩年，當地的遊民問題並未改善，6日上午僅在惠特尼大道就駐紮了至少了五個無家可歸者的帳篷，路邊堆滿了遊民的衣物與垃圾；對此，艾姆赫斯特華人商家代表陳熠說，遊民常常在街邊大小便，亂扔垃圾，甚至脫光上衣在店家的洗手間洗澡，更威脅索要錢財，導致商民苦不堪言。

陳熠說，他曾代表小商家多次與政府交涉，但不少民眾撥打311投訴後，只要不曾與對方發生肢體衝突，相關部門半小時內都會無故取消報案；他也被當局告知，已將部分問題轉介給非營利組織Breaking Ground，這些組織會定期為遊民發放帳篷與一日兩餐，導致情況越來越差。

艾姆赫斯特惠特尼大道交百老匯大道成為遊民安營紮寨的地區。(記者牟蘭／攝影)

快而好大藥店的經理李史蒂文(Steven Li，音譯)表示，幾乎附近所有的商民都投訴遊民駐紮的問題，他曾報警多次，但警方都不願出警，「警察反問我，我們還能做什麼？」他說，為了避免遊民把附近商戶的樓梯當作廁所，房東只能鎖住連結惠特尼大道的通道，為顧客與外賣郎帶來極大的不便。

長期抵制社區遊民庇護所的黃友興表示，惠特尼大道交百老匯大道的遊民街逐漸成為「三不管」地帶，這些無家可歸者不願去遊民所，將衣物與帳篷占據附近路邊停車位，對民眾造成極大不便；他說，政府連年為遊民花費大量資金，但卻致使這一問題越來越糟，「遊民所解決不了問題，我們需要平價屋」。

根據聯邦住房和城市發展部(HUD)的統計，2021年紐約州的居住在遊民所的遊民人數為全國最多，達7萬6051人，其中紐約市的無家可歸者占全州最高，為6萬5975人。