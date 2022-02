華埠監獄2周後施工 社區集會示威要求亞當斯懸崖勒馬

曼哈頓第一社委會主席要求亞當斯傾聽華埠聲音。(記者顏嘉瑩/攝影)

當局宣布將於2月至中下旬開始為曼哈頓華埠 城區監獄 進行未來施工準備工程,並拆除現址;6日近百名社區居民、組織在即將被拆除的曼哈頓拘留中心前集會,大喊「居民優先、不要新監獄」,要求在選前與社區共同反城區監獄的市長亞當斯(Eric Adams),再次與社區站在一起,阻止監獄工程。

馬泰(說話者)表示,社區正面臨十字路口,而要往哪裡走,完全在當局者的一念之間。(記者顏嘉瑩/攝影)

日前市設計和建築局(Department of Design and Construction,簡稱DDC)與市長刑事司法辦公室(Mayor's Office of Criminal Justice)等單位表示,將於2月中下旬在曼哈頓拘留中心,進行臨時安全通道工程,架設場地圍欄,以及藝術品移除等工作,預計將於5月至明年7月進行拆除,新城區監獄將於2027年建成。

牛毓琳(說話者)與社區站在一起,反對再關閉雷克島監獄的同時,興建城區監獄。(記者顏嘉瑩/攝影)

6日集會由「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal,簡稱NUBC)主辦,會上與會者大喊「居民優先、不要新監獄」,除了重申城區監獄若建成後,將會對華埠社區造成環境、治安等影響,抗議者也認為,在動輒好幾年的工程,將會使華埠交通進入黑暗期,同時影響小商家生意。

近百名居民6日在曼哈頓拘留中心前集會,呼籲亞當斯與社區站在一起,阻止城區監獄工程的進行。(記者顏嘉瑩/攝影)

市議員馬泰(Christopher Marte)表示,社區正面臨十字路口,是否要遵循前任市長白思豪(Bill de Blasio)所選擇的道路,投入110億元在建設新監獄,「如果城區監獄建成了,就代表我們認同白思豪所謂的正義」;馬泰說,我們想為後人留下什麼?我們相信改變,「我們只剩兩周才做出對的選擇。」

州眾議員牛毓琳表示,雷克島監獄需要被關閉,但我們也不要這樣四座大型的城區監獄,紐約市需要的是更好的司法系統,在改革司法的同時也要照顧到人民生活的品質和社區安全,華埠監獄將無法帶給社區安全,而是進一步扼殺社區,「我們真正需要的是從裡到外的司法改革。」

紐約中華公所主席于金山則說,除了噪音、空污、治安等問題外,城區監獄還將進一步使華埠社區慢慢死去;他說,華埠商家在疫情中受到重創,在興建監獄的幾年之間,小商家可能無法繼續支撐而倒閉,另外擴大的監獄也將更加劇公務車牌濫用問題,讓華埠的停車位被占用,讓其他人拒絕來到華埠社區。

集會者希望亞當斯能夠在城區監獄開始施工之前懸崖勒馬,阻止工程的進行;對此馬泰表示此前已與市長辦公室高層聯絡,由於新市府上任不久,對於城區監獄問題並不完全了解,馬泰辦公室則已向新市府表達社區憂心和聲音。