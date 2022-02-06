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紐約戶外用餐永久化 拚8日市議會過關

記者張心／紐約報導
紐約市戶外用餐永久化提案，8日在市議會公聽。（路透）
紐約市戶外用餐永久化提案，8日在市議會公聽。（路透）

紐約市醞釀多時的「戶外用餐永久化」計畫，將於周二(8日)在市議會進行審核，若通過並由市長簽法，將給全市餐飲業者提供永久性開放戶外用餐選項。

該法案將制定具體實施規則和許可程序，在市交通局(DOT)的監督之下，於部分人行道和路邊停車位放置用餐桌椅，為食客提供食物和飲品等就餐服務。

如果通過，新法案將取代前市長白思豪在2020年6月制定的暫時戶外用餐計畫，目前全市有超過1萬2100家餐廳加入了臨時計畫。

「應新市長亞當斯的要求，我們提出了擬議的法規修改，秉持著精簡程序目標，使更多餐館可以獲得戶外用餐許可證，同時降低申請的成本。」市議會議員、消費者和勞工項目委員會主席范拉斯(Marjorie Velázquez)表示，自己在崗的目標就是保持紐約市的活力，所領導的委員會將於8日就該提案舉行公聽會，相關利益方將有機會提出改進意見，之後由市議會全體議員對定案計畫投票表決。

根據目前送審的提案，申請「戶外用餐永久化」的餐館必須支付1050元，然後在還未敲定的時間段內再支付525元續費；該方案也規定了各種安全措施和限制規定，包括禁止使用廣告牌等要求。

去年11月，市都市規畫委員會(City Planning Commission)通過了白思豪草擬的「戶外用餐永久化」法案，但在白思豪離任前，該計畫還沒有經過議會的表決；市府表示，戶外用餐拯救了約10萬個餐飲業工作，否則這些餐館將無法撐過新冠疫情。

然而，「戶外用餐永久化」始終遭受不少非議，曼哈頓和布碌崙的數萬名住戶，此前曾對政府提起訴訟，阻止該計畫成為永久性，主要反對點在於因此會失去停車位、司機交通通行不便，沿路衛生狀況堪憂等。

非營利組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)調查，有不少民眾認為，戶外用餐永久化將對於原本停車位就已經「一位難求」的曼哈頓華埠，造成更大的交通壓力；該調查數據顯示，有68.9%的參與者，認為戶外用餐讓人行道變得更窄不易通行，因此反對該計畫永久化。

白思豪 華埠 紐約市

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