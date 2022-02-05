曼哈頓檢察官大轉彎：持械搶商家 重罪起訴

曼哈頓地區檢察官白艾榮稱將以重罪起訴持械搶劫商舖的嫌犯；圖為他日前參加華埠中華公所新春團拜。（本報檔案照）

因主張「輕罪不起訴」而備受責難的曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)突然改變立場，4日起草一份新備忘錄，將以重罪起訴持械搶劫商鋪的嫌犯；且對於持槍搶劫商鋪者，不管該槍是否構成威脅，不論是否有子彈、有無上膛、是否為真槍，均予重罪論處。

「持刀搶劫，或使用其他可能造成人身傷害的武器搶商號，都將以重罪起訴。」白艾榮發給下屬的備忘錄寫道，在沒有人身傷害風險的商鋪盜竊案件中，辦公室會繼續根據所有提出的加重或減輕罪責的情況，評估指控。

白艾榮年初甫上任就公布了「輕罪不起訴」的新政，其中包括大麻、逃票、賣淫、拒捕、非法進入、妨礙公務等均屬輕罪範圍，後引起社會廣泛討論。

紐約市 警3日公布的1月犯罪數據顯示，2022年首月全市整體犯罪率增加近40%。

曼哈頓避風港？警員不願抓人

這已是白艾榮上任後第二次改變態度，但他否認這是對此前政策的否定，而是加強其「輕罪不起訴」新政的「清晰度」。

市警察公會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，希望這份新備忘錄和他的新政一樣能迅速傳播，因為嫌犯已經認定曼哈頓是一個安全避風港；警員們更不願意出警逮捕那些地方檢察官不會起訴的嫌犯。

過去一個月連續發生的殺警案，也把白艾榮推向風口浪尖，在殉職警員莫拉(Wilbert Mora)和里維拉(Jason Rivera)的葬禮上，他們的遺屬分別抨擊了司法系統的鬆懈，以及「旋轉門」制度將警員和無辜者置於危險之中。

里維拉的新婚妻子盧祖里亞加(Dominique Luzuriaga)說，「我知道你厭倦了這些法律，尤其是對一些新上任地方檢察官，他現在正在聽著你讓我說的這些話」。

「市民沒信心 嫌犯都喜歡他」

白艾榮已經意識到他給民主黨成員和大多數紐約人帶來的困境和危險；紐約市探員工會(New York City Detectives Endowment Association)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，辦案探員和守法的紐約市民對白艾榮毫無信心，但嫌犯們似乎都很喜歡他。

市警局長西維爾(Keechant Sewell)在1月也與白艾榮會面，當時槍殺哈林區二警的案件還未發生，她在隨後發給市警的內部郵件中同樣抨擊了白艾榮的新政，並對警員們的安全表示擔憂。