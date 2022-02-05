紐約客談╱帝國之都 吸引力不再

曾經的紐約憑藉多元與包容成為帝國耀眼的明珠，身兼世界的金融之都、貿易之都、時尚之都、文化之都……多的是它數不完的頭銜和難以遮擋的榮光；而在新冠疫情 持續近兩年的打擊之際，帝國明珠的光芒似乎早已被蕭條的經濟、下跌的股價、逃竄的遊客和骯髒的市容所遮擋，取而代之的是犯罪之都、通脹之都、遊民之都、甚至是左傾之都的殘忍真相。

「逐漸喪失了曾經豐富多采的人文風光的紐約，只剩下了一副昂貴的軀殼，我不知道自己為什麼還要繼續待在這裡。」失望的觀者在半隔離生活的第24個月，再難以忍受這座城市高昂的物價、飆升的稅收、失序的治安和不知何時還會再度襲來的變種病毒 ，艱難地決定離開，留下曾經奮鬥過的青春和破碎的夢想，「以前紐約吸引我的是外面的世界，而不是現在這樣小小的房間，我想換個城市，回歸正常的生活。」

這些支撐城市運轉和社會創新的人們正在選擇離開，而或許在當權者和資本家眼中，他們還有一個更重要的身分——納稅人，更直白一點，「待割的韭菜」。因政府在應對新冠病毒中的不利，而欠下的高額財政赤字，正要等待「韭菜們」來還，可是半路殺出的治安大患，逼得「韭菜們」難以生還。畢竟，一個連基本人身安全都無法保證的城市，一個普通生活質量都難以維繫的都城，縱然它再享有百年聲譽，也難以拴住愛它的人那顆早已不抱期望的心。

或許在不久的將來，一個輕罪不起訴、槍枝合法化、工資難抵物價的紐約城，只剩下滿街的遊民，成了政府要取悅的選民吧。

（紐約客談 ，每周二至周六見報）