房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

疫情 趨緩帶來的是紐約市房租的持續回升，許多高檔樓盤租金 增值甚至高於疫情之前；不少年輕租客在扛過新冠病毒之後，卻沒撐住通貨膨脹、房價 飆升及高昂稅收帶來的壓力，逐漸搬離紐約入住一河之隔的新澤西。

根據房地產估價公司Miller Samuel報告，曼哈頓租價中位數在去年秋天，實現了2020年5月後的首次正向增長，漲幅與2019年12月近乎持平，新樓和豪樓的增長速度更快，房價上漲了12%，中位數達到5170元。

這導致原本在高檔樓盤住得安穩的年輕房客們，不得不開始另尋出路。

2019年就入住曼哈頓中城地獄廚房(Hell's Kitchen)的陳怡，公寓續租期恰好趕上房價回溫期，新合同價格著實讓她嚇了一跳，「我的一房公寓從19年的3500元漲到4900元，而且房東不接受討價還價，說附近的樓盤租金都過了5000元，他們已經是給老租客優惠了。」

陳怡說，疫情第一年續租時樓市蕭條，業主為了挽留老租客還提供了免費網路等優惠禮包，沒想到如今待遇天差地別，「後來我搜索附近房價，發現確實都上漲得很厲害，可能是報復性回升吧，把疫期虧本的都賺回來。」

已經在皇后區森林小丘某高檔公寓住了五年的吳凱瑞，也遇到了同樣問題，本來打算在自己的小區為父母新租一套兩房公寓的她，發現半年前看的2500元直接變成了近期的3800元，「有點後悔沒早點租下來，想不到房價回溫的這麼快。」吳凱瑞開始考慮搬家到新州。

地產網站StreetEasy去年底推出的報告顯示，紐約熱門租房區，都已經在秋天逐步恢復到疫情前的水平，「我已經決定搬到澤西市，那裡靠近哈德遜河的樓盤和地獄廚房質量不相上下，但一房價格卻才2500元不到；而且新州稅收方面和紐約相比有不小的優勢，最近通貨膨脹的趨勢越發明顯，也得節省生活開支。」陳怡說。

房屋中介商魏女士表示，「澤西市確實成為了紐約上班族和留學生的新歡，加上近期紐約市租金上漲，很多本來在曼島和長島城看房的年輕人，最後都選擇了新州。」

澤西市的年輕人居住區，已經從早期的新港(Newport)，延伸到內部的Journal Square甚至是紐瓦克；不少地產商看重年輕人對於交通便利和價格優勢的依賴，紛紛在主要Path站旁建立全新的高檔公寓，「疫前年輕人更喜歡長島市，但是隨著疫後這波房價提升，我想未來澤西市會成為更多人的首選。」