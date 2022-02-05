治安差 通膨高 稅收高 中產階級紛逃離紐約

強通膨、高稅收和治安差的壓力下，「離開」成為紐約人疫情後的「新常態」。（路透）

慘遭新冠疫情 侵襲近兩年的紐約市 ，似乎除了治安水平在不斷下降之外，其餘影響百姓生活的指標都在持續攀升，房價、房產稅、通貨膨脹等，使處於社會中流砥柱的中產階級不堪重負，紛紛決定撤離這個奮鬥近半生的城市。

「新冠以前，紐約獨具特色的人文和城市資源，給予我非常多精神與思想層面的收穫；但是現在工資已經跟不上通膨的增長，房租在短暫的回落後又升到和之前一樣的水平。」在紐約哥倫比亞大學擔任助理教授的周女士，即將和先生搬到西岸生活，「逐漸喪失了曾經豐富多采的人文風光的紐約，只剩下了一個昂貴的軀殼，我不知道自己為什麼還要繼續待在這裡。」

在哥倫比亞大學苦讀五年拿到經濟學博士的周女士，從沒有想過有朝一日會離開這座心中的「理想之城」，如果說經濟問題還可以通過奮鬥逐漸克服，那麼仇亞犯罪和治安惡劣則成為「壓死駱駝的最後一根稻草」，「流浪漢其實在紐約一直都存在，但都不像如今這般嚴重，以前我覺得只要自己躲遠一點，他們就不會主動來傷害我，但是近期高慧民這樣的事件，讓我知道只要我生了一副亞裔的面孔，我就有可能成為襲擊的目標。」

疫前很喜歡在時代廣場附近看劇的周女士，疫後第一次從百老匯劇院走向地鐵站的短短十分鐘內，就經歷了內心的極度煎熬，「晚上9時左右，曾經不過是紐約夜生活的開始，但這次走在路上，總看到一些奇怪的眼神，很怕有人突然掏出槍來。」頻發的治安事件，使周女士的心中總有一層陰影，「生活體驗真的降低很多，時間久了，會思考我為什麼要生活在一個使人心理負擔這麼重的城市。」

強通膨、高稅收和治安差的壓力下，「離開」成為紐約人疫情後的「新常態」。（大都會運輸署提供）

隨之而降的還有生活質量，已經在谷歌(Google)工作五年的高級軟件工程師劉凌，最近將買房的重心從紐約市轉為一河之隔的新澤西 ，「在別人眼中我們可能是高薪人群，但在一切都在漲價變貴的社會裡，錢也必須得省著花，尤其是買房這樣的開銷大頭。」新澤西相比紐約稅收低廉，生活環境更開闊優美，疫情後已經成為紐約上班族買房和租房的首選。

畢竟在當前的紐約，哪怕是擁有固定收入和穩定住房的中產，也難以跟上房價飆升而日益增長的稅單，「我2001年在皇后區秋園(Kew Gardens)買了房，當時的年稅是4000元，現在漲到1萬5000元。」Kathryn Donnelly表示，雖然收入還過得去，但發現一切都在變得拮据，「在紐約生活變得越來越難，我必須得一刻不停的工作，直到死去的那一天。」