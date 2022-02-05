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紐約市勞動力5年最低 納稅人背數十億財赤

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯（左）約見市主計長蘭德，探討紐約市勞工短缺和財政赤字解決方案。（市主計長辦公室提供）
紐約市長亞當斯（左）約見市主計長蘭德，探討紐約市勞工短缺和財政赤字解決方案。（市主計長辦公室提供）

疫情造成的後遺症逐漸浮現，紐約市勞工短缺情況持續惡化，全市勞動力數量下降到五年來最低水平，市府財政入不敷出面臨幾十億元高額赤字；在過去的六個月，由於全市必要工作人員的超時工作，給納稅人造成了數十億元的損失。

市主計長蘭德(Brad Lander)日前表示，全市勞工數量已經下降到五年來最低水平，一些重要職位可能永遠無法重新填補，導致紐約市的財政收入比預算支出少了幾十億元，很難達到市長亞當斯(Eric Adams)既定的任務，即讓紐約市重新回到正常財政預算規動之中。

市副主計長詹恩(Rahul Jain)還透露，由於疫情期間大量的勞動力離開紐約，全市不得不在「預算緊張」中實施凍結招聘的計畫，導致該市的總勞動力減少了近6%，目前全市的勞工人數為28.4萬人，是2017年以來的最低水平。

其中勞工人員跌幅最大的是教學助理、懲教人員和學校安全人員，三個職位分別下降了15%、17.5%和20.9%。

詹恩分析，美國最大的公校系統已經失去了近2000名教師，市教育局正在努力彌補這一短缺，但仍然有惡化的趨勢；目前教師占全市全職勞動力的四分之一。

「如今我們最大的擔心是沒有收入來支撐財政支出。」公民預算委員會(Citizens Budget Commission)表示，亞當斯政府需要決定是否填補這些崗位空缺，而且要考慮到在不影響公共衛生和懲戒署(Department of Corrections)的情況下，從每個機構節省3%的預算。

如今，必要的工作人員包括警察、急救人員、消防員都在加班，在六個月之內，為納稅人造成了數十億元的損失。

預算 勞工 紐約市

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