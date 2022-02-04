紐約曼哈頓地檢新起草備忘錄：持械搶劫商舖將以重罪起訴

白艾榮新起草備忘錄：持械搶劫商舖將以重罪起訴。(本報檔案照)

因「輕罪不起訴」而受爭議的曼哈頓 地方檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)4日起草了一份新備忘錄，其中顯示將以重罪起訴持械搶劫商舖的嫌犯；且對於持槍搶劫者，不管該槍是否構成威脅——不論是否有子彈、有無上膛、是否為真槍，均予重罪論處。

「持刀搶劫，或使用其他可能造成人身傷害的武器進行商業搶劫，都將被以重罪起訴。」白艾榮寫道，在沒有人身傷害風險的商舖盜竊案件中，辦公室會繼續根據所有提出的加重或減輕罪責的情況，評估指控。

1月1日上任後不久，他就發布了「輕罪不起訴」的新政，其中包括大麻、逃票、賣淫、拒捕等；而就市警3日公布的1月犯罪數據，2022年首月全市整體犯罪率增加了近40%。

這已經是白艾榮第二次改變態度，但白艾榮表示，這是加強其「輕罪不起訴」新政的「清晰度」。

市警察公會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，希望這份新備忘錄和他的新政一樣能迅速傳播，因為嫌犯已經認定曼哈頓是一座安全避風港；警員們更不願意出警逮捕那些地檢不會起訴的案件。

經過一月不斷發生致死罪案，白艾榮的角色也被推向風口浪尖，白艾榮已經意識到，他給政黨成員和大多數紐約人帶來的困境和危險；紐約市 探員工會(New York City Detectives Endowment Association)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，事實是，辦案探員和守法的紐約市民對他毫無信心，但嫌犯們似乎都很喜歡他。

市警局長西維爾(Keechant Sewell)在1月中也與白艾榮會面，當時槍殺哈林區二警的案件還未發生，她在隨後發給市警的內部郵件中抨擊了白艾榮的新政，並對警員的安全表示擔憂。