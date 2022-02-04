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紐約州府通過選區重畫 共和黨人向霍楚、民主黨立法者提告

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州長霍楚。（州長辦公室提供）
紐約州長霍楚。（州長辦公室提供）

由州議會推出的國會議員選區重畫地圖，獲州眾、參議會通過後，州長霍楚(Kathy Hochul)目前也已簽字，等待執行；消息公布後，一群共和黨籍選民向霍楚及民主黨立法者提出訴訟，認為新地圖為保護民主黨議員的利益出發，漠視社區的真正需求，已構成違憲。

根據消息，霍楚3日晚簽署通過新的國會議員選區重畫地圖，14名共和黨籍選民隨即在斯托本縣(Steuben County)的州高等法院，向霍楚、州參議員本傑明(Brian Benjamin)、州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)、州眾議長希士提(Carl Heastie)、州選舉委員會及州議會人口研究和規畫工作組(Legislative Task Force on Demographic Research and Reapportionment)提訴。

長達67頁的法律文件表示，2014年一項州法禁止利用選區畫分以給任一黨派帶來利益、或是保護現任議員的做法，新地圖的推行違反了這項規定，給民主黨議員帶來好處；「立法機構無權執行這個新地圖，他們並沒有遵守應有的程序，應被視作無效」，法院應在截止日期前立即下令，要求州議會提出並採用符合規格的新地圖。

匿名消息透露，如果州高等法院否決提告者的訴求，他們將針對不同選區在聯邦法院提出訴訟，律師在聲明中表示，「這個地圖試圖操控未來十年的紐約州選舉結果，無視紐約的憲法，必須被取消。」；據悉，在提告者提出訴訟的斯托本縣(Steuben County)，共和黨勢力更為深入，法官很有可能因此更同情民主黨而允許新地圖的畫分。

在紐約市，新地圖將把華人集中的布碌崙(布魯克林)日落公園一分為二，布碌崙北區、華埠及下東區等社區也受到極大影響；中華公所主席于金山致信給多位紐約州參、眾議員，希望阻止新選區地圖的落實，日落公園第51選區州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)也表示，擔憂當地移民群體的利益將被削弱，要求州議會重新考慮。

民主黨 霍楚 共和黨

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