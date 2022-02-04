2警殉職 白艾榮仍不批准「破門搜查」

警方表示，在搜查或逮捕重罪前科的嫌犯時，用「敲門」代替「破門搜查」或危機警員生命。（歐新社）

曼哈頓哈林區兩名殉職警員的遺孀分別在悼詞中嚴詞抨擊司法系統鬆懈給公共治安帶來的惡果；消息人士3日表示，在搜查或逮捕重罪前科的嫌犯時，用「敲門」代替「破門搜查」或危機警員生命，而曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)在許多案件中仍不願批准破門搜查，甚至一拖再拖。

就在與殉職警員被殺的同一轄區，警方表示，去年12月5日，具有暴力前科的嫌犯布朗(Jaime Brown)搶劫了哈林區的一家雜貨店，當時他因為店員拿錢的時間太長而亮出了一把手槍。

1月底警方鎖定了該嫌犯的蹤跡，且當時2警員被槍殺案件已經發生，調查該案的探員提出「破門搜查」布朗住處的申請，卻遭白艾榮辦公室的拒絕，稱不相信有任何案件會需要「破門搜查」，法官也「永遠不會」批准。

一名負責調查此案的警員表示，布朗不但有暴力重罪前科，更在2018年因威脅要槍殺警察 而被判有罪。

但後因兩名警員被槍殺殉職的社會影響升溫，且和布朗案發生在時同一區域，1月27日警方獲得臨時「破門搜查」許可，並上門將其逮捕。

消息人士稱，他們在布朗的住處找到了一把上了膛的九毫米口徑手槍，下方同樣加裝了一個30發的大容量彈匣。

消息人士更表示，布朗被捕時「就在門的另一邊，坐在床上，手裡拿著那把槍。」

「如果是敲門搜查，他就有時間決定他想做什麼。」消息人士說，「他會和麥克尼爾一樣選擇拉開門開槍嗎？」

布朗被捕時正處於假釋中，他在2018年布碌崙 (布魯克林)的一起槍擊案中因拒絕舉手投降而遭到警察強行逮捕，他在準備掏槍時射中了自己。

白艾榮辦公室則表示，並不知道布朗在布碌崙槍案中的細節，包括他對警察的威脅。

但辦案警員卻對其辦公室的說法表示懷疑，稱助理檢察官「不可能」不知道布朗的暴力犯罪史。