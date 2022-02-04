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治理槍枝暴力 拜登訪紐約 反對削減警力預算

記者和釗宇／紐約報導
拜登(右)3日到訪紐約市，與紐約市長亞當斯(左)商討解決槍支暴力問題的策略。（路透）
拜登(右)3日到訪紐約市，與紐約市長亞當斯(左)商討解決槍支暴力問題的策略。（路透）

拜登總統3日到訪紐約市，與紐約市長亞當斯(Eric Adams)商討解決槍枝暴力問題的策略；拜登稱，要解決犯罪問題，「削減警局預算不是答案。」

美國各大城市自2020年新冠疫情開始以來槍枝犯罪數量飆升，佛洛依德(George Floyd)跪殺案又導致嚴重警民衝突，各地不斷湧現「砍警察經費」浪潮，但此舉導致治安繼續惡化，紐約市數天前有兩名警員遭槍殺；目前民主黨在今年的期中選舉中可能面臨劣勢，因此拜登有必要在犯罪問題上回擊共和黨的攻擊。

拜登在司法部長加蘭德(Merrick Garland)、聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和亞當斯的陪同下到訪紐約市警總局，並為不久前殉職的兩名警員起立默哀；拜登表示，一些民主黨人在佛洛依德案後推出的「削減警局預算」是不正確的，「我們要發放更多經費」。

拜登還宣布一系列新的控槍舉措，包括嚴打從南部各州到東北部的槍枝走私，以及防止槍枝犯罪的慣犯重新回到社會，司法部將在全美範圍內增加打擊槍枝犯罪的資源，並嚴打自行組裝和販賣幽靈槍(ghost gun)；拜登說，「這些並不違反公民的第二修正案權利，但也不存在絕對意義上的修正案；第二修正案通過的時候，你並不能買加農炮，也不存在你能夠購買攻擊武器的理由。」

拜登還稱讚亞當斯此前提出的打擊犯罪計畫，稱紐約市將作為全美打擊槍枝暴力的模範，並呼籲國會通過總額5億元的法案，為全美打擊槍枝暴力提供社區介入、政府合作、地方執法資源，「我希望全美所有城市跟隨紐約市的引領。」

亞當斯在競選時期就將改善公共安全作為第一要務，他表示將與聯邦政府精誠合作打擊犯罪，還將自己稱為「布碌崙(布魯克林)的拜登」(Biden of Brooklyn)，「總統到了這裡，是因為他知道美國人民的期待：公正、安全和繁榮，這是人們應得的；他希望終結紐約市和美國的槍枝暴力。」

不過，拜登和亞當斯也承認，目前槍枝管控比較嚴格的各州，仍將遭受來自其他州的非法槍枝流入，因為國會共和黨人一直拒絕推進一系列控槍法案；亞當斯在晚間記者會上表示，「我們沒法做到這一點，除非華府採取行動。」

市警總局拜訪過後，拜登一行來到皇后區長島市的一所公校，會見社區暴力犯罪介入人員，亞當斯此前提出的打擊犯罪計畫中，擬為社區公共安全組織增加撥款。

拜登(右)3日到訪紐約市，與紐約市長亞當斯(左)商討解決槍支暴力問題的策略。（市...
拜登(右)3日到訪紐約市，與紐約市長亞當斯(左)商討解決槍支暴力問題的策略。（市長辦公室提供）
拜登3日到訪市警總局，與紐約市長亞當斯商討解決槍支暴力問題的策略。（市長辦公室提...
拜登3日到訪市警總局，與紐約市長亞當斯商討解決槍支暴力問題的策略。（市長辦公室提供）
拜登來到皇后區長島市的一所公校，會見社區暴力犯罪介入人員。（市長辦公室提供）
拜登來到皇后區長島市的一所公校，會見社區暴力犯罪介入人員。（市長辦公室提供）

拜登 亞當斯 紐約市

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