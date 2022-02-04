積雪威脅交通安全 紐約民代籲市府解決

大面積積雪未化，占據車位影響出行。（記者張晨／攝影）

紐約日前一場大雪，導致人行道和街邊隨處可見未清的餘雪和隆起的雪包，數日不化更結成冰威脅交通安全；多名民選官員致信市清潔局(Department of Sanitation)要求市府機構協助清掃，以緩解交通壓力。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)致信市清潔局長葛雷森(Edward Grayson)和市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)，表示迫切需要新的除雪計畫，來清理暴雪後的人行道和公車站。

大雪後幾天，華埠民眾仍在清掃路面積雪。（記者張晨／攝影）

李文說，目前要求業主清理積雪「往往會讓人行道和街道之間的公共公共區域無人照管，這給殘疾人和耆老造成了困難。

市府可能會抱怨，清理大規模的城市積雪，預算資源有限；但李文說，這些挑戰「是可以克服的」，他將與市議會合作，爭取適當的資金。

布碌崙 (布魯克林)多地也被大面積未化的積雪困擾，路邊商鋪多將積雪傾倒在路邊，使得本就緊張的停車位驟減，沒有停車道的居民只能將車停在很遠的地方，甚至擋住了消火栓等重要安全設施。

雖然換邊停車的道路清潔暫時取消，但隨之而來的是積雪未清，再加之多天無人收走垃圾，一些居民樓外的垃圾已經堆成了山。

一些居民不斷向大都會 運輸署(MTA )和311投訴積雪未除雪的情況，但MTA表示，人行道是市府的責任；但市清潔局也表示，這也不是他們的責任。

市清潔局發言人表示，在冬季極端天氣過後，清理公共基礎設施是讓城市恢復運轉的關鍵部分，但清理每一條街道都需要大量額外的人手和設備；市清潔局不會迴避責任，只能在有限的條件下盡力而為，或要求更多資金。