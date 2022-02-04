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紐約4日再迎大雪、凍雨 市府發交通警告

記者顏嘉瑩／紐約報導
4日紐約市雖無下雪但將持續降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩／攝影)
4日紐約市雖無下雪但將持續降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約在歷經上周末的大雪後，積雪才剛有融化的跡象，但氣象預報表示，4日又將迎來一場大雪，部分地區將出現八至12吋的積雪，將使通勤變得「非常困難」；預報表示，紐約市雖無降雪但將下雨，由於溫度仍低，恐怕成為凍雨、影響交通。

國家氣象局3日針對紐約市北方和西方的紐約州區域，發布冬季風暴(winter storm)警報，表示從3日傍晚至4日下午3時，該區域將會下大雪，使道路交通「非常困難甚至不可能上路」，而這場大雪預計將累積八至12吋積雪。

不過Accuweather資深氣象學家沃克(Paul Walker)表示，紐約市在此期間將不會出現降雪。

沃克表示，紐約市在3日傍晚至4日期間，主要出現降雨，不過由於期間溫度仍低，降雨恐怕也會成為凍雨，「在此波冬季風暴中，最可能影響紐約市的，就是凍雨造成的濕滑情形。」

根據預報，4日傍晚的降雨遇上冷空氣，恐怕造成路面結冰濕滑；沃克說，紐約市於4日日落後到5日(周六)白天期間，最容易出現因路面結冰濕滑而交通受到影響的情況，他要求民眾在出行時提高警覺，注意路面表面是否有結冰狀況。

市緊急事務處理局(New York City Emergency Management)則在3日，針對4、5兩日發布旅行警告；代理局長法雷爾(Christina Farrell)表示，紐約市仍在冬季，此波凍雨將會影響早上及傍晚的通勤，「我們呼籲民眾及早更改他們的旅行計畫，使用大眾運輸並提高警覺。」

上周末紐約受到冬季風暴的影響，在短時間內出現大量降雪，而極寒天氣造成四位長島居民死亡，根據警方，其中至少有三位死者是在外出鏟雪時死亡。

紐約市 風暴 降雪

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