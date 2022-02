紐約客談／節日慶祝 不只流於表面

正值新春佳節,紐約市這個各族裔大熔爐,大家也都紛紛穿起紅衣服,掛起紅色裝飾,給朋友和家人送上新春祝福,而社群媒體 上一些韓裔 博主,卻突然間說出「韓國新年」,雖然之後改口說「農曆新年」,但仍讓華裔 感到被侵犯。

近年來,農曆新年在美國,尤其是紐約越發引人關注,不僅紐約市公立學校放農曆新年假,孟昭文日前還在國會眾議院提出一項新的提案及決議案,呼籲將農曆新年定為新的聯邦法定假日,認可農曆新年重要的文化與歷史意義。

農曆新年是中國的傳統節日無庸置疑,但一些其他亞洲國家也同樣慶祝,只不過方式稍許不同,因此在中國以外的地方,為了讓其他亞裔也共同慶祝,人們大多都會用「Lunar New Year」來代替「Chinese New Year」,在美華裔除了在全是華裔的場合下會說「Chinese New Year」,在其他場合為表示尊重,也會和大眾一樣使用「Lunar 」。

但作為韓裔,若試圖用自己作為社群博主的影響力,試圖將「農曆新年」改寫為「韓國新年」,是肯定說不過去的,也許能博得韓國和韓裔觀眾的好感,但華裔決不買帳。

這也讓人想到另一個現象,那就是文化挪用(Cultural Appropriation),雖然美國社會普遍聽說過農曆新年,有些美國人也願意在這一天穿上喜慶衣服,參加華埠的慶祝活動,但如果只是把這種過春節的異國情調當作裝飾,而不是真正理解背後的意義,或當作學習的對象,那麼也就不是真正的尊重。

不過歸根結底,要讓更多人理解農曆新年背後的意義,爭相慶祝,離不開每一名華裔的努力。

(紐約客談,每周二至周六見報)