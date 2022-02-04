我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

紐約客談／節日慶祝 不只流於表面

金春香

正值新春佳節，紐約市這個各族裔大熔爐，大家也都紛紛穿起紅衣服，掛起紅色裝飾，給朋友和家人送上新春祝福，而社群媒體上一些韓裔博主，卻突然間說出「韓國新年」，雖然之後改口說「農曆新年」，但仍讓華裔感到被侵犯。

近年來，農曆新年在美國，尤其是紐約越發引人關注，不僅紐約市公立學校放農曆新年假，孟昭文日前還在國會眾議院提出一項新的提案及決議案，呼籲將農曆新年定為新的聯邦法定假日，認可農曆新年重要的文化與歷史意義。

農曆新年是中國的傳統節日無庸置疑，但一些其他亞洲國家也同樣慶祝，只不過方式稍許不同，因此在中國以外的地方，為了讓其他亞裔也共同慶祝，人們大多都會用「Lunar New Year」來代替「Chinese New Year」，在美華裔除了在全是華裔的場合下會說「Chinese New Year」，在其他場合為表示尊重，也會和大眾一樣使用「Lunar 」。

但作為韓裔，若試圖用自己作為社群博主的影響力，試圖將「農曆新年」改寫為「韓國新年」，是肯定說不過去的，也許能博得韓國和韓裔觀眾的好感，但華裔決不買帳。

這也讓人想到另一個現象，那就是文化挪用(Cultural Appropriation)，雖然美國社會普遍聽說過農曆新年，有些美國人也願意在這一天穿上喜慶衣服，參加華埠的慶祝活動，但如果只是把這種過春節的異國情調當作裝飾，而不是真正理解背後的意義，或當作學習的對象，那麼也就不是真正的尊重。

不過歸根結底，要讓更多人理解農曆新年背後的意義，爭相慶祝，離不開每一名華裔的努力。

（紐約客談，每周二至周六見報）

華裔 韓裔 社群媒體

上一則

皇后區檢察官辦公室慶春節 屬虎舒默讚紐約華裔貢獻

下一則

憂移民權利被剝奪 州眾議員反對日落公園選區一分為二

延伸閱讀

孟昭文提案 農曆新年定聯邦假日

孟昭文提案 農曆新年定聯邦假日
美東河南同鄉會慶新春 感謝3華裔議員

美東河南同鄉會慶新春 感謝3華裔議員
紐約客談／對政黨失望可理解 轉投黨派需慎重

紐約客談／對政黨失望可理解 轉投黨派需慎重
申請免費快篩劑網站 已有中文服務

申請免費快篩劑網站 已有中文服務
合租華人申請檢測盒失敗 紐約民代關切

合租華人申請檢測盒失敗 紐約民代關切

熱門新聞

零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
示威者高舉嘲諷蔣莎樂懶惰不作為的漫畫海報。(記者顏潔恩/攝影)

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

2022-01-28 08:33
年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

2022-01-28 11:53
里維拉的妻子悼念丈夫，抨擊司法系統的鬆懈以及對執法者的嚴苛政策。（歐新社）

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

2022-01-29 08:52
一股超強冬季風暴即將於28日晚襲擊紐約，政府呼籲市民不要外出。（市長辦公室提供）

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

2022-01-28 16:57

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村