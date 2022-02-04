皇后區檢察官辦公室慶春節 屬虎舒默讚紐約華裔貢獻

皇后區地區檢察官凱茲3日舉辦線上農曆新年活動。(視頻會議截圖)

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)3日參加皇后區 檢察官辦公室的線上農曆新年活動，大讚華裔 對紐約貢獻；屬虎的他在會上祝福華裔新春快樂，並承諾繼續為社區發聲，嚴懲日益增加的仇恨犯罪。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)3日舉辦線上農曆新年活動，因當日總統拜登到訪當地，她臨時缺席慶祝活動，由重罪審判第二小組的副主管、助理檢察官趙婉君(Rosemary Chao)主持慶祝活動。

舒默在會上稱讚華裔對紐約的貢獻，並表示「華人 是紐約市的希望」；他說，中國文化吃苦耐勞的精神值得所有人學習，並舉例說，不少華裔新移民白手起家，依靠自己的雙手辛勤工作，完成他們的美國夢，在各行各業發光發彩，「很自豪的說，我們有很多華人在紐約市」。

正因他相信華人能建設一個更好的紐約市，舒默表示，他一直努力推動新移民法案，利用參院多數黨領袖的影響力，以壓倒性票數通過「新冠仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crime Act)；虎年出生的他，承諾繼續為社區發聲，並用中文祝福大家「身體健康、恭喜發財」。

皇后區行政助理檢察官巴布(Colleen Babb)感謝同儕在疫情期間辛勤工作，維護皇后區的治安，她祝願所有人虎年身體健康；她在會上為紐約幼獅青少年管弦樂團藝術總監方秀蓉以及大紐約韓裔美國人法律顧問聯盟的主席Sean Minsoo Shin頒發獎狀，感謝她們為社區做出的貢獻。

市議員黃敏儀表示，新春佳節對於亞裔民眾意義非凡，她祝賀大家節日快樂，並為當日獲得嘉獎的方秀榮送上祝福。