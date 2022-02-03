我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

殉職警葬禮是恐嚇秀？牛毓琳挨轟

記者張晨／紐約報導
華裔州眾議員牛毓琳。(本報檔案照)
華裔州眾議員牛毓琳。(本報檔案照)

州眾議員牛毓琳因本周在社群媒體評論乘坐地鐵參加葬禮的大批警員為「一場可怕的恐嚇表演」及「巨大的公共健康風險」而遭到抨擊；不僅如此，她還被人發現點讚將警察比做納粹的評論，但隨後刪除。

在上周哈林區殉職警員里維拉(Jason Rivera)的葬禮上，上萬市警警員身著制服聚集在曼哈頓五大道上為戰友送行；現場的視頻、照片也傳遍社群媒體。

葬禮結束後，大批警員乘坐地鐵離開，但大多數人都未戴口罩；牛毓琳被發現在其中一條貼文下評論道，「說實話，把一場令人心碎的悲劇和一個家庭的哀悼時刻變成一場可怕的恐嚇秀，並對每個紐約人構成巨大的健康風險，是很不容易的。但他們不知怎麼做到了。」

據紐約每日新聞(Daily News)報導，牛毓琳隨後還點讚了一名推特用戶評論，該評論稱里維拉的葬禮是「市警在街上舉行的法西斯主義集會。」這條留言下的配圖還將納粹遊行的照片和葬禮列隊照片拼在了一起。

去年12月底市警發給各部門的一封電子郵件顯示，由於新冠疫情，大都會運輸署(MTA)自2020年4月以來要求乘坐地鐵時必須配戴口罩；而所有市警成員，無論是否接種了疫苗，也都必須在執勤時戴上口罩。

市警察公會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)隨後抨擊了牛毓琳的言行，「這就是我們治安失控的原因，立法者在網上忙於煽動反警仇恨，而他們本應該在修改不公正的法律。」他說，「我們不會讓自私自利的政客再次分裂我們。」

兩位警員的接連遇害，讓市警士氣低迷且情緒高漲，警員們表示，說出這些話的人應該學點歷史，「法西斯不允許人們公開反對，違者會被滅口；而殉職者和他們的家人值得受到尊重，所有人出於敬意前往葬禮；能做出這樣的評論，不知他們是有多麼無知。」

在媒體就此事聯繫牛毓琳後，她取消了點讚，但並未回覆置評。

州眾議員牛毓琳因評論乘坐地鐵參加葬禮的大批警員為「巨大的公共健康風險」而遭批。(...
州眾議員牛毓琳因評論乘坐地鐵參加葬禮的大批警員為「巨大的公共健康風險」而遭批。(取自推特)

社群媒體 地鐵 口罩

上一則

州議會通過選區重畫 有利華社

下一則

藏婦勒死親生女 精神疾病免刑責

延伸閱讀

紐約殉職警葬禮為「法西斯集會」? 牛毓琳點讚挨批

紐約殉職警葬禮為「法西斯集會」? 牛毓琳點讚挨批
曾辱華警「吃貓狗」 非裔男揚言大鬧槍案殉職警員葬禮

曾辱華警「吃貓狗」 非裔男揚言大鬧槍案殉職警員葬禮
選州參議員 牛毓琳已募款13萬元 小額逾9成

選州參議員 牛毓琳已募款13萬元 小額逾9成
社區反對高漲 市府：東百老匯建「遊民避風港」暫緩

社區反對高漲 市府：東百老匯建「遊民避風港」暫緩
疫情嚴峻 支持北京冬奧花車巡遊縮小規模

疫情嚴峻 支持北京冬奧花車巡遊縮小規模

熱門新聞

年前民眾置辦年貨，但在惡劣天氣下建議買年貨要及早。(記者顏嘉瑩/攝影)

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

2022-01-26 14:11
零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
示威者高舉嘲諷蔣莎樂懶惰不作為的漫畫海報。(記者顏潔恩/攝影)

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

2022-01-28 08:33
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

2022-01-28 11:53
年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
里維拉的妻子悼念丈夫，抨擊司法系統的鬆懈以及對執法者的嚴苛政策。（歐新社）

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

2022-01-29 08:52

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人