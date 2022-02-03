暴打辱罵中東裔 華警被控仇恨犯罪

涉嫌毆打並用歧視性語言辱罵中東裔司機的華警鄺Riggs。(警方提供)

紐約市 休班華裔警察鄺Riggs(Riggs Kwong)日前在布碌崙 (布魯克林)開車時，與一名醉酒駕車的中東裔司機引發肢體衝突，涉嫌毆打並用歧視性言論辱罵對方；最新檢方報告指出，他曾揚言是司機動手在先，但被發現撒謊，目前被控多宗仇恨攻擊犯罪，但他出庭時表示不認罪。

在70分局任職、50歲華警鄺Riggs於上月16日，在布碌崙肯辛頓(Kensington)交Church大道路口，和32歲莫塔拉布(Abdul Motalab)發生衝突，兩人開車時互相擋道而結怨；後來莫塔拉布下車，對著鄺Riggs拍照並用手拍打他的車，鄺Riggs之後也下車推倒並暴打莫塔拉布，期間稱呼其為「恐怖分子」、「IS」以及「穆罕默德」等種族歧視 性字眼。

根據布碌崙地區檢察官辦公室發出的聲明，鄺Riggs拍攝視頻對著莫塔拉布說，「我嘗試在輔道上左轉，沒想到這個恐怖分子在威脅我，穆罕默德先生！」莫塔拉布之後下車走到鄺Riggs的汽車後面拍下車牌照，聽見對方的辱罵，憤怒敲打鄺Riggs的汽車引擎蓋，讓他立即下車。

鄺Riggs接著不停毆打莫塔拉布，兩次推倒他在地，導致他失去意識；當警方接報抵達現場時，鄺Riggs稱對方動手在先，但監控錄像顯示是他發動攻擊。

鄺Riggs被控仇恨犯罪、仇恨威脅、仇恨騷擾(Aggravated Harassment)罪名，目前已遭紐約市警總局停職，消息指出他，一旦罪名成立便會立即革職；他日前在布碌崙刑事法院過堂，對所有指控均表示不認罪；目前他已獲准保釋候審，下一次出庭日期是3月22日。

「我們對仇恨動機的暴力沒有容忍，被告身為執法人員，所做的事更應受到譴責」，布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)表示，起訴仇恨相關犯罪是該辦公室的優先任務，將大力追究責任、為受害者伸張正義。

據悉，鄺Riggs曾因未經部門批准而兼差、以及私自使用公家郵戳而遭停職30天；2006年至2019年間，他也收過不少民事投訴。