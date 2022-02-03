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藏婦勒死親生女 精神疾病免刑責

記者牟蘭／紐約報導
項盛潔此前出庭的畫面。（本報檔案照）
項盛潔此前出庭的畫面。（本報檔案照）

來自中國的藏族婦女尚柏‧項盛潔(Shangbo Xiangshengjie)，2017年用手機充電線勒死僅一歲多的親生女兒，因主審的法官與負責助理檢察官退休以及疫情爆發等原因，庭審一再擱置；法院最新消息顯示，精神鑑定報告顯示，她患有精神疾病或精神缺陷，將免於刑責，法官將於28日聽證。

根據警方消息，2017年1月3日下午1時，項盛潔在家中以手機充電線與腰布絞殺15個月大的女兒桑結‧拉吉(Sanggye Lhakyi)，案發五小時後報警自首；她向警方供稱，由於在中國的胞兄行為令家族蒙羞，決定帶女兒同赴黃泉；案發翌日，她被送往艾姆赫斯特醫院做精神鑑定與治療。

項盛潔在案發當年被大陪審團以二級蓄意謀殺(Intention Murder 2nd)與兩項四級非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon 4th)起訴，若罪成，最高可囚25年至終身的監禁；辯方律師曾出示她殺害女兒時精神狀態異常的證明，但被助理檢察官駁回。

藏婦殺女案膠著近五年，因前任法官拉薩克(Gregory Lasak)退休，將案件轉交給法官愛樂斯(Aloise, M)審理，2019年6月5日再轉交由法官拜徹(Richard L. Buchter)，隨後轉由法官施瓦茨(Justice Schwartz)接手，疫情爆發後，又轉交至法官潘迪特-杜蘭特接手，導致案件一再被擱置。

法院最新消息顯示，項盛潔的辯護律師與皇后區檢方於上月28日遞交兩份精神報告，顯示她患有精神疾病或精神缺陷，因此檢方同意她免於刑責(Pled Not Responsible)；法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-durant)將她的聽證會定於本月28日，屆時將裁定她需接受精神治療的時間。

警方消息顯示，市警110分局收到項盛潔的報警電話，稱她在艾姆赫斯特的家中殺死女兒；警方趕往現場後，桑結‧拉吉失去知覺，頸部有有勒痕，已當場死亡。

項盛潔接受警方審問時表示，她在中國有兩個哥哥，其中一名兄長的行為令她感到羞恥，並造成另一名哥哥自殺，她無法留下女兒一人，決定一起赴死；她被捕後舉止怪異，曾拿玩偶向警察重演事發當時如何在床上絞死女兒。

被告的丈夫曾表示，案發時，兩人結婚三年，妻子曾在在曼哈頓一家餐館工作，案發前一個月辭職，他未發覺妻子有任何異常行為；他還表示，女兒很可愛，不願相信妻子殺女，一度認為孩子是從床上掉下撞到頭致死。

艾姆赫斯特藏婦涉嫌殺死一歲女兒，丈夫不願相信。(本報檔案照)
艾姆赫斯特藏婦涉嫌殺死一歲女兒，丈夫不願相信。(本報檔案照)
凶案現場牆上掛著女嬰的名字桑結‧拉吉，並貼有滿周歲的壁飾。(本報檔案照)
凶案現場牆上掛著女嬰的名字桑結‧拉吉，並貼有滿周歲的壁飾。(本報檔案照)

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