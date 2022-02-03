「罪犯抓又放 警反遭屠殺」 哈林區第2位中槍警出殯

殉職警員莫拉2日在聖派翠克大教堂出殯，母親撫摸國旗，悲痛欲絕，親屬在旁安慰。(美聯社)

日前在曼哈頓 哈林區中槍殉職的第二位警員莫拉(Wilbert Mora)，2日上午在聖派翠克大教堂(St. Patricks Cathedral)出殯，上萬名警員組成的送行隊伍，擠滿第五大道，場面備極哀榮。

27歲的莫拉在捐獻器官後離世，留下了雙親、三個兄弟姐妹和女友；他的哥哥威爾遜(Wilson Mora)表示，人們將會記住莫拉「服務於民的一生」。

莫拉的姐姐卡瑞納(Karina Mora)用西班牙語發表悼詞，她和里維拉的新婚妻子盧祖里亞加(Dominique Luzuriaga)一樣，抨擊了現行制度和司法系統，稱兩名年輕警員用他們的犧牲，來喚醒並改變這座城市。

「要有多少個里維拉和莫拉犧牲才能改變這一制度？」卡瑞納說，「還要多少保護著我們的人會被暴力和犯罪奪走？有多少母親、多少家庭將失去他們的至親，再次經歷這種創傷?」

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)推文稱，他將「大力起訴任何對市警執法者實施暴力的人」，並誓言要「共同努力保護所有紐約人的安全」，以繼承莫拉和里維拉的遺志。

和里維拉一樣，市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)在莫拉死後將其追認為探員，並稱讚殉職的二人「是市警從未擁有的禮物。」

市警總警司科里(Kenneth Corey)表示，所有警察 都非常憤怒，有些職業罪犯持有非法槍枝、步槍和大容量彈匣，「但警員們卻把自己置於危險之中，打擊犯罪，但嫌犯被逮捕後很快又會回到街上，並反過來屠殺警察；今年已有六名警察遭槍擊。」

「你必須知道，我們和你一樣悲傷。」市長亞當斯 (Eric Adams)向逝者家人說，作為家中最小的孩子，莫拉不辱誓言和使命，更在犧牲後選擇捐贈器官，挽救了其他五人的生命。

市警察公會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，那些接受莫拉器官捐贈的人應該用延續的生命來紀念他，「希望他們用這顆心臟，用這些器官，在這個世界上做些好事。像莫拉和里維拉希望的那樣，幫助我們改變世界」。

莫拉2018年加入市警，隨後一直供職於32分局，在他工作的幾年裡，共逮捕了33名嫌犯。

葬禮結束後，莫拉家人跟隨靈柩走出教堂，上面覆蓋著市警綠藍白的旗幟；八架警用直升機排成隊形飛過第五大道，站在街道兩旁的警員齊齊向他敬禮。