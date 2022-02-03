紐約客談／亞裔社區推選民代 更有競爭力

紐約州選區重畫基本塵埃落定，未來十年民主黨將繼續增強控制力；儘管這份由民主黨出台的地圖可以說是赤裸裸的「傑利蠑螈」，但對於亞裔 社區來說是一個利好，因為新的選區將一些亞裔聚居社區納入同一個選區，有望推出更有競爭力的亞裔民代。

其中，受益最大的是布碌崙 (布魯克林)亞裔社區，新增加的州參議員第27選區把日落公園8大道華人社區和部分班森賀亞裔社區納入同一選區，新選區的亞裔選民比率將達到46.3%；相比之下，8大道華人社區目前被分為兩個周參議員選區，亞裔選民數量均為超過25%。

同時，曼哈頓華埠 所在的州參議員第26選區將被改為第29選區，新選區不再包括布碌崙部分，而是將曼哈頓東村納入新選區，亞裔選民比率將從原來的21.4%升至25%。

「亞太裔投票聯盟選區重畫工作組」協調員歐陽蕭安表示，新的選區地圖對於亞裔社區爭取權益來說是一個進步；例如華埠所在的新選區不再包括布碌崙，可以提高華埠的影響力。

但她也表示，新的選區地圖未能給布碌崙華社爭取最好的結果，因為根據該工作組提出的「聯合地圖」，布碌崙華社所在的選區中，亞裔選民比例本能夠超過50%，從而讓該選區成為布碌崙第一個亞裔社區占主體的選區，但未能實現。

此外，歐陽蕭安認為國會眾議員選區的重畫對華埠不利；她說，雖然新的國會議員選區仍將華埠和布碌崙華社畫在一起，但新選區將猶太裔社區波羅園和白人為主的曼哈頓上西城畫在同一選區，該選區由國會議員納德勒代表，而非熟悉華社的維樂貴絲；歐陽蕭安認為，華社在原來的選區有許多非洲裔、西語裔的聯盟，被畫入新選區則更容易被忽視。

（紐約客談，每周二至周六見報。）