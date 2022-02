紐約殉職警葬禮為「法西斯集會」? 牛毓琳點讚挨批

紐約州眾議院眾議員牛毓琳因本周在社交媒體評論乘坐地鐵 參加葬禮的大批警員為「一場可怕的恐嚇表演」及「巨大的公共健康風險」而遭到抨擊;不僅如此,她還被人發現點讚將警察 比做納粹的評論,但隨後刪除。

在上周哈林區殉職警員里維拉(Jason Rivera)的葬禮上,上萬市警警員身著制服聚集在曼哈頓五大道上為戰友送行;現場的視頻、照片也傳遍社交媒體。

葬禮結束後,大批警員乘坐地鐵離開,但大多數人都未戴口罩 ;牛毓琳被發現在其中一條貼文下評論道,「說實話,把一場令人心碎的悲劇和一個家庭的哀悼時刻變成一場可怕的恐嚇秀,並對每個紐約人構成巨大的健康風險,是很不容易的。但他們不知怎麼做到了。」

根據「每日新聞」(Daily News)報導,牛毓琳隨後還點讚了一名推特用戶評論,該評論稱里維拉的葬禮是「市警在街上舉行的法西斯主義集會。」;這條留言下的配圖還將納粹遊行的照片和葬禮列隊照片拼在了一起。

It honestly takes a lot to take a heartbreaking tragedy and a family’s moment of mourning and turn it into a frightening show of intimidation for the whole city and be a massive health risk to every New Yorker. But they somehow did it. https://t.co/htWRjohj7o