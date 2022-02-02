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紐約殉職警葬禮為「法西斯集會」? 牛毓琳點讚挨批

記者張晨／紐約報導
紐約州眾議院眾議員牛毓琳。(牛毓琳辦公室提供，資料照)
紐約州眾議院眾議員牛毓琳。(牛毓琳辦公室提供，資料照)

紐約州眾議院眾議員牛毓琳因本周在社交媒體評論乘坐地鐵參加葬禮的大批警員為「一場可怕的恐嚇表演」及「巨大的公共健康風險」而遭到抨擊；不僅如此，她還被人發現點讚將警察比做納粹的評論，但隨後刪除。

在上周哈林區殉職警員里維拉(Jason Rivera)的葬禮上，上萬市警警員身著制服聚集在曼哈頓五大道上為戰友送行；現場的視頻、照片也傳遍社交媒體。

葬禮結束後，大批警員乘坐地鐵離開，但大多數人都未戴口罩；牛毓琳被發現在其中一條貼文下評論道，「說實話，把一場令人心碎的悲劇和一個家庭的哀悼時刻變成一場可怕的恐嚇秀，並對每個紐約人構成巨大的健康風險，是很不容易的。但他們不知怎麼做到了。」

根據「每日新聞」(Daily News)報導，牛毓琳隨後還點讚了一名推特用戶評論，該評論稱里維拉的葬禮是「市警在街上舉行的法西斯主義集會。」；這條留言下的配圖還將納粹遊行的照片和葬禮列隊照片拼在了一起。

根據去年12月底市警發給全部門的一封郵件顯示，由於新冠疫情，大都會運輸署(MTA)自2020年4月以來要求乘坐地鐵時必須配戴口罩；而所有市警成員，無論是否接種了疫苗，也都必須在執勤時戴上口罩。

市警察公會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)隨後抨擊了牛毓琳的言行——「這就是我們治安失控的原因，立法者在網上忙於煽動反警仇恨，而他們本應該在修改不公正的法律。」

他補充說，「我們不會讓自私自利的政客再次分裂我們。」

兩位警員的接連離世，讓市警士氣低迷且時情緒高漲，警員們表示，說出這些話的人應該學點歷史，「法西斯不允許人們公開反對，違者會被滅口；而殉職者和他們的家人值得受到尊重，所有人出於敬意前往葬禮；能做出這樣的評論，不知他們是有多麼無知。」

在媒體就此事聯繫牛毓琳後，她取消了點讚，但並未回復置評。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

地鐵 口罩 警察

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