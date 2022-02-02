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紐約今年第6起警遭槍擊 開車警被2未成年偷車賊槍傷

記者鄭怡嫣／紐約報導

一名22歲的皇后區警員1日晚在開車上班時遭到兩名未成年偷車賊槍擊，肩膀受傷但無性命大礙，成為2022年第六位遭到槍擊的紐約市警。

根據警方通報，1日晚10時22分左右，這位警員開車在皇后區洛克威( Far Rockaway)海灘62街交海濱通道(Beach Channel Drive)路口等紅燈時，兩位未成年偷車賊向他靠近，其中一位持槍者用槍枝敲打他的車窗，警員隨後也拔出槍下車，嫌犯向他連開數槍，警員也開槍回擊。

警方表示，該名警員被擊中肩膀，附近的警察聽到槍響後趕到現場，將中槍的警員送至牙買加醫院(Jamaica Hospital Medical)，目前情況穩定，無性命大礙；兩人嫌犯並未被擊中，逃了幾條街後被100分局的公共安全小組發現，公共安全小組人員將兩人抓捕並拘留。

兩名未成年嫌犯為18歲報住在布碌崙東弗萊布士(East Flatbush)的羅賓森(Jayare Robinson)以及19歲報住在皇后區艾奇米亞(Edgemere)的克利(Chad Collie)，羅賓森曾因非法持有車輛及非法持有超過3000元的偷竊物品於1月13日被捕，還因涉嫌一起重大盜竊案而被通緝，克利在2019年因強行觸摸(Forcible Touching)罪被捕。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，有關槍枝氾濫的問題已快被說爛，紐約市發生這樣的事情是不可接受的；市警總局局長西維爾( Keechant Sewell)也表示，警局已經說了很多次，街上的違法槍枝實在太多，許多人持著這些違法槍枝，隨時準備扣動扳機。

據悉，這位在布碌崙(布魯克林)上班的警員，已是2022年第六位遭到槍擊的紐約市警察；此前在1月21日，曼哈頓哈林區發生開槍殺警案，22歲的警員里維拉(Jason Rivera)和27歲的搭檔莫拉(Wilbert Mora)雙雙殉職，1月20日，警探利博提(Dominick Libretti)在史泰登島的緝毒行動中被槍傷，1月18日，警員彭那特(Kaseem Pennant)在布朗士被一位未成年的幫派成員槍傷，腿部中彈，1月1日，警員瓦根豪瑟(Keith Wagenhauser)輪班結束後在東哈林區警局外的車中被子彈碎片擊中。

紐約市 皇后區 槍擊

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