亞當斯：我不只是市長 也是華社的兄弟

亞當斯表示，他不只是紐約市市長，也是華人社區的兄弟。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中華公所1日在曼哈頓華埠舉行新春團拜，市長亞當斯 (Eric Adams)到場表示，他不只是紐約市 長，也是華人 社區的兄弟，「我們一同領導這個城市，並站在一起對抗仇恨亞裔犯罪。」

(影音來源：記者顏嘉瑩)

亞當斯表示，虎年代表強壯、強韌，也代表著華人社區的精神，即便受到疫情、仇亞攻擊、經濟下滑等影響，社區仍然堅忍；對於仇亞犯罪，亞當斯說，華人一磚一瓦參與美國建設，也有權共享美國的繁榮強盛，做為紐約市長、華人社區的兄弟，他也會與社區站在一起對抗仇亞犯罪。

亞當斯表示，他與日前在時報廣場落軌死亡的華女高慧民(Michelle Aylssa Go)家人見面，感受到其家人的痛苦，「她是模範紐約市民，她的死也應該是象徵，代表要解決仇恨犯罪，就是要擁抱紐約市的多元」；亞當斯說：「仇恨不存在於紐約，我們才存在於紐約。」

市議長歐德思(Adrienne Adams)則說，她仍記得在兩年前紐約市即將開始居家避疫前，華人社區以及小商家面臨關門的恐懼，做為市議長，她承諾將帶領市議會，努力支持社區，同時極力提出辦法、提供資源，解決仇恨暴力行為，相信在不久的將來，紐約市又能夠開心慶祝新春。

市主計長蘭德(Brad Lander)以中文致賀：「恭喜發財、新年快樂。」他說，虎年精神正是如今紐約市、華社最需要的，高慧民與遭到遊民攻擊而死的馬耀泮(Yao Pan Ma)悲劇不應再發生，「移民屬於紐約市、農曆新年也是屬於紐約市的節日」，他呼籲民眾支持社區、反對歧視。

當天除了慶祝新春，也一同紀念「飛虎隊」的陳納德(Claire Lee Chennault)將軍赴華抗日85周年，中華公所主席于金山說，老虎表現了中美兩國人民的友誼、爭取自由、民主反抗強權的決心；會上也播放飛虎航空隊影片紀念這段歷史。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，飛虎隊的故事在幾年前也曾在雙橡園分享，並紀念中華民國與美國在二戰期間對自由民主做出的貢獻，未來台灣也會繼續帶著自信與光榮，走向世界、讓世界看到台灣；他還感謝紐約僑界對中華民國的支持。

與會嘉賓還包括州參議員卡范納(Brian Kavanagh)，紐約州高等法院退休法官伍元天、凌德麗，曼哈頓區長李文(Mark Levine)，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，市議員馬泰、利華娜(Carlina Rivera)、黃敏儀、Erik Bottcher；以及駐紐約經文處副處長張俊裕、陳珮瑩，中華公所顧問伍銳賢、蕭貴源，美國安良工商總會總理鄧遐勳，中華民國僑委會僑務委員伍健平等人。