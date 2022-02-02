華埠鞭炮迎新春 萬人圍觀

曼哈頓華埠在農曆大年初一燃放爆竹迎接虎年。(記者曹健╱攝影)

曼哈頓華埠 1日在羅斯福公園舉辦「紐約新春炮竹文化節」，主辦方於午時燃放50萬個鞭炮，象徵著新的一年紅紅火火、好運到；今年雖然在疫情 之下限制民眾入場，但在公園周邊依然被觀眾擠得水洩不通，估有上萬人到場觀看。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

(影音來源：記者顏嘉瑩)

在今年邁入第23屆的炮竹文化節，以「正能量」為主題，再度開放民眾到場，希望在經過兩年的疫情陰霾後，社區能夠在虎年重新復甦；該活動去年受到疫情影響，改為在線上直播。

當天雖然活動場地以圍欄圍起，限制入場人數，但公園周邊仍圍繞大批民眾，隔著欄杆欣賞藝文表演，以及重頭戲的放炮竹。

市長亞當斯(Eric Adams)特別到場與社區一同慶祝，他表示在經歷疫情、仇恨亞裔犯罪，以及努力復甦的過程中，華埠社區顯現出強壯與堅忍，身為市長的他也比以往更有決心，來保護亞太裔社區的安全，並透過團結來終止仇亞犯罪。

市議員馬泰(Christopher Marte)則表示，華埠每年新春的傳統炮竹文化節，即便在疫情期間也堅持舉辦，如今邁入農曆新年，社區也將重新復甦繁榮，他鼓勵民眾踴躍在華埠的小商戶購物、吃飯，以行動支持社區。

中國駐紐約總領事黃屏則發來賀信表達新年祝福，感謝美國繁榮華埠總會用心促進華埠繁榮、美中友好，在新春佳節與北京冬奧會即將開幕之際舉辦活動，表現對中華傳統文化的熱愛，以及對冬奧會的支持；他在祝賀信中，也祝民眾新春愉快。

州長霍楚(Kathy Hochul)委託辦公室亞太裔事務主任范小江送來褒揚狀，州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、市議員黃敏儀和利華娜(Carlina Rivera)等人到場參與。