華埠春節人潮回流 掃疫情陰霾

勿街在今年見到明顯人潮回流。(記者顏嘉瑩/攝影)

2月1日是農曆新年，曼哈頓華埠 從中午開始就有一系列的慶祝活動，除了在羅斯福公園的「紐約新春炮竹文化節」外，在勿街(Mott St.)上也湧入不少遊客，欣賞舞獅表演，並施放彩花；由於新冠肺炎疫情 較和緩，商家表示今年情況雖不如往年，但與去年相比人潮明顯回流。

每年新春期間華埠都有不少慶祝活動，並可吸引許多觀光 客專程到社區體驗農曆年傳統節日，同時從堅尼路(Canal St.)到擺也街(Byard St.)間的勿街路段封街，每年大年初一店家都會販售彩花筒、鞭炮、氣球、迷你舞獅還有各式應景的新年裝飾品和用品，供遊客購買。

1日在勿街上擠滿許多人潮，民眾購買慶祝用品在勿街上放彩花、鞭炮慶祝，年味十足；當天氣溫約在華氏35度，較前幾天上升，但還是有點寒冷，不過有外族裔特地穿上紅色旗袍，到華埠慶祝新年，她表示很喜歡農曆新年，相當熱鬧。

在舞獅的表演下，勿街商家被擠得水洩不通，業者表示雖然不如往年盛況，但今年是疫情以來生意最好，也是人潮最多的一年，希望接下來也有更多民眾到華埠觀光，讓商家在新的一年復甦、一掃疫情陰霾。