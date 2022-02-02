我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

華埠春節人潮回流 掃疫情陰霾

記者顏嘉瑩／紐約報導
勿街在今年見到明顯人潮回流。(記者顏嘉瑩/攝影)
勿街在今年見到明顯人潮回流。(記者顏嘉瑩/攝影)

2月1日是農曆新年，曼哈頓華埠從中午開始就有一系列的慶祝活動，除了在羅斯福公園的「紐約新春炮竹文化節」外，在勿街(Mott St.)上也湧入不少遊客，欣賞舞獅表演，並施放彩花；由於新冠肺炎疫情較和緩，商家表示今年情況雖不如往年，但與去年相比人潮明顯回流。

每年新春期間華埠都有不少慶祝活動，並可吸引許多觀光客專程到社區體驗農曆年傳統節日，同時從堅尼路(Canal St.)到擺也街(Byard St.)間的勿街路段封街，每年大年初一店家都會販售彩花筒、鞭炮、氣球、迷你舞獅還有各式應景的新年裝飾品和用品，供遊客購買。

1日在勿街上擠滿許多人潮，民眾購買慶祝用品在勿街上放彩花、鞭炮慶祝，年味十足；當天氣溫約在華氏35度，較前幾天上升，但還是有點寒冷，不過有外族裔特地穿上紅色旗袍，到華埠慶祝新年，她表示很喜歡農曆新年，相當熱鬧。

在舞獅的表演下，勿街商家被擠得水洩不通，業者表示雖然不如往年盛況，但今年是疫情以來生意最好，也是人潮最多的一年，希望接下來也有更多民眾到華埠觀光，讓商家在新的一年復甦、一掃疫情陰霾。

華埠 疫情 觀光

上一則

網約車司機攜手外賣郎 結盟爭權益

下一則

紐約犯罪率暴漲 拜登明訪市警總局

延伸閱讀

4人華埠胡椒噴霧襲擊 華人見義勇為

4人華埠胡椒噴霧襲擊 華人見義勇為
圖輯／人潮回來了 紐約新春炮竹節 她穿旗袍真吸睛

圖輯／人潮回來了 紐約新春炮竹節 她穿旗袍真吸睛

紐約華埠初一遊客回流 封街舞獅放彩花 一掃疫情陰霾

紐約華埠初一遊客回流 封街舞獅放彩花 一掃疫情陰霾

華埠社團強調治安良好 邀遊客春節來觀光

華埠社團強調治安良好 邀遊客春節來觀光
華埠醒獅鬧新春 也為選舉助陣

華埠醒獅鬧新春 也為選舉助陣

熱門新聞

年前民眾置辦年貨，但在惡劣天氣下建議買年貨要及早。(記者顏嘉瑩/攝影)

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

2022-01-26 14:11
示威者高舉嘲諷蔣莎樂懶惰不作為的漫畫海報。(記者顏潔恩/攝影)

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

2022-01-28 08:33
零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

2022-01-28 11:53
里維拉的妻子悼念丈夫，抨擊司法系統的鬆懈以及對執法者的嚴苛政策。（歐新社）

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

2022-01-29 08:52
一股超強冬季風暴即將於28日晚襲擊紐約，政府呼籲市民不要外出。（市長辦公室提供）

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

2022-01-28 16:57

超人氣

更多 >
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光
口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩
女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事
法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回