紐約客談／人頭攢動的華埠 彷彿不見的疫情

農曆大年初一的紐約曼哈頓華埠 ，又恢復了新冠疫情 前人山人海、萬頭攢動的過年景象，如果不是人們還戴著口罩 ，恐怕會以為疫情已經消失了；而就在一個月前，因為變種病毒Omicron肆虐，街頭行人寥寥；想到紐約市的新冠陽性病例正大幅度減少，這一波疫情似乎真的要過去了。

紐約的華人商家，真的經不起折騰了；自疫情兩年前爆發以來，至少三波疫情來襲，每次都是好不容易等到疫情減緩、復工了，但好景不長，新一波疫情又把員工和顧客趕回家中；然後商家的生意再一次直線下降，裁員的裁員，關店的關店。

初一華埠燃放鞭炮，吸引了大批華裔市民以及外族裔遊客到場觀看，活動結束後，人流分散到華埠的各個街區，給中餐館、禮品店帶去生意；每年的春節，就彷彿主流社會在感恩節過後瘋狂購物的「黑色星期五」，一天的營業額就相當於好多天，在正月十五之前，就是華埠商家的黃金季節。

在華埠中心地帶的勿街，慶祝春節的人們摩肩接踵、歡聲笑語，盡情拋灑著彩紙煙花，小朋友們用力往地上扔著摔炮，商家攤販們笑逐顏開，餐館門前排起長隊。有餐廳業者說，好久沒有這樣的場面了，真希望每天都是這副場景，累到下班回家倒頭便睡也心甘情願。

只是，年初一的熱鬧，能不能持久，會不會又是曇花一現，華埠的小商家心中沒底，大家好像都在看天吃飯，生意好壞只能聽天由命。

州長和市長都樂觀預計疫情正在趨緩，但越是這個時候，華人商家越是不能掉以輕心，防疫措施不可少，口罩令要切實執行，查顧客疫苗接種紀錄也要一絲不苟；越是小心謹慎，疫情反撲的機會就越小，就越能早日迎來恢復正常的一天。

（紐約客談，每周二至周六見報。）