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州長、議員拜年 重申反仇亞犯罪

記者和釗宇／紐約報導
霍楚向亞裔社區拜年，表示亞裔社區長期以來為紐約州的成功做出不可或缺的貢獻，扮演著重要角色。（州長辦公室提供）
霍楚向亞裔社區拜年，表示亞裔社區長期以來為紐約州的成功做出不可或缺的貢獻，扮演著重要角色。（州長辦公室提供）

農曆虎年到來，州長霍楚(Kathy Hochul)、州民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)、州參議員劉醇逸、市議長歐德思(Adrienne Adams)等紛紛向華社及亞裔社區拜年，重申民眾應團結起來積極發聲，反對仇恨亞裔犯罪。

霍楚1月31日發表新春賀詞，表示紐約過去一年經歷了許多，虎年代表著力量和韌性，很榮幸和亞裔社區一起慶祝農曆新年，「亞裔社區長期以來為紐約州的成功做出不可或缺的貢獻，扮演著重要角色；我們在回顧過去一年的的同時，也應該對未來抱有希望和樂觀；除夕和春節是闔家團圓的日子，我鼓勵所有民眾與我們的亞裔朋友、社區和親人一起歡度。」

州參議員劉醇逸表示，農曆新年是亞裔社區最重要的節日，親朋好友歡聚一堂，共同暢想未來美好的一年；他說，目前亞太裔已占紐約全市人口的18%，正在更多地參與到社會的方方面面，無論是公共服務、創業還是小商業；「在虎年中，我們必須團結起來，爭取獲得公平的資源份額和代表權，同時也要繼續站出來發聲，反對仇恨和歧視。」

「無論任何種族、膚色和信仰，我們應放下分歧、關注那些能夠團結我們的共同期望，一起暢想未來，慶祝新年」，劉醇逸說，「過去的牛年給我們帶來困難，也治癒了創傷，我們面臨新的變種病毒，但也有了疫苗；我們期待虎年能帶來更多力量和堅韌，讓我們戰勝病毒、終結疫情。」

市議長歐德思則錄製拜年影片，在春節當天發布；她代表市議會向所有民眾農曆新年快樂，「生肖虎代表勇氣和抱負，這些都是我們要戰勝疫情所需要的品質；我期待和全市亞裔社區緊密合作，包括市議會的亞裔議員，為社區提供最有需要的服務和資源，改善公共教育、確保街道安全。」

紐約州民主黨主席雅各布斯則提醒民眾歡度節日時注意安全，重申反對針對亞裔的仇恨犯罪；他說，過去一段時間，針對亞太裔社區的暴力事件創下歷史新高，處於這樣的日子是不幸的；「生肖虎代表著勇敢、自信和力量，我們應該比以往更堅持團結，譴責那些無端的仇恨和暴力，這需要我們所有人站出來發聲；作為同一個社區，讓我們以熱情和希望慶祝新年到來。」

劉醇逸表示，在虎年中，社區必須團結起來，爭取獲得公平的資源份額和代表權，同時也要...
劉醇逸表示，在虎年中，社區必須團結起來，爭取獲得公平的資源份額和代表權，同時也要繼續站出來發聲，反對仇恨和歧視。（州參議會提供）
市議長歐德思表示，生肖虎代表勇氣和抱負，這些都是戰勝疫情所需要的品質。（市議會提...
市議長歐德思表示，生肖虎代表勇氣和抱負，這些都是戰勝疫情所需要的品質。（市議會提供）
雅各布斯則提醒民眾歡度節日時注意安全，重申反對針對亞裔的仇恨犯罪。（州民主黨委員...
雅各布斯則提醒民眾歡度節日時注意安全，重申反對針對亞裔的仇恨犯罪。（州民主黨委員會提供）

亞裔 疫情 紐約州

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