布碌崙亞裔便利店主 遭拒付錢顧客按地上毆打

李起泰在自家店中被顧客毆打，整個過程被監控拍攝下來。(CBS視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林)一家便利店的67歲韓國裔店主，上周末在店內遭到一名不付錢顧客的毆打，受傷送醫，警方正在調查此案是否涉及仇恨犯罪；就在一個月前，有兩名男子砸壞這家店的前門，並對業者叫嚷：「滾回你的國家去」。

李起泰描述自己在店中被毆打的經過，並展示傷痕。(CBS視頻截圖)

李起泰(Ki Tae Lee，音譯)是一名韓國移民，他在布碌崙弗萊布許(Flatbush)經營一家便利店已15年；這家便利店位於Q線地鐵 H大道車站旁邊；他和妻子一起經營這家小店，雖然辛苦，但日子還算和美。

布碌崙弗萊布許一家便利店的韓裔業者，遭不付錢給顧客毆打致傷。（記者胡聲橋/攝影）

1月29日清晨7時許，一名男子進店買東西，拿了一些食物，卻拒絕付錢；李起泰上前理論時，對方用手把收銀櫃台上的物品都掃到地上；李起泰叫他住手，那名顧客卻突然揮拳擊打他的頭部；李倒地後，那人騎到老人身上，繼續攻擊。

李起泰說，打人者除了揮拳，嘴裡還不住罵人，說了很多髒話和侮辱人的話，「但我不能完整複述出來」，他懷疑涉及種族歧視 。

頭部受傷的李起泰被送醫治療，所幸傷勢並不嚴重，31日返回店裡做工，也已諮詢了律師。

警方在案發次日到便利店內收集證據，查看監控錄像，涉案顧客打人的經過都被拍攝下來；警方正在進行調查，但暫時無法確定此案是否涉及種族歧視，嫌犯也尚未落網。

布碌崙弗萊布許一家便利店的韓裔業者，遭不付錢給顧客毆打致傷。（記者胡聲橋/攝影）

李起泰夫妻二人經營這家店十幾年，顧客中有不少是回頭客；有顧客1月31日表示，這老夫婦倆為人和善，他們喜歡這家店，也經常光顧這家店，發生攻擊案不可想象，希望警方盡快抓獲嫌犯，將其法辦。

另一名顧客說，這對夫婦工作辛苦，他們每天工作，一年工作365天，發生這樣的事情令人傷心，他認為大家都應該站出來，對這家人表示安慰和支持。