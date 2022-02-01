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華埠社團強調治安良好 邀遊客春節來觀光

記者顏嘉瑩／紐約報導
1月31日多個社團、組織和民選官員於曼哈頓華埠舉行新春慶祝活動，表示虎年是華埠復甦年，邀請遊客再度到華埠觀光消費。(記者顏嘉瑩／攝影)
1月31日多個社團、組織和民選官員於曼哈頓華埠舉行新春慶祝活動，表示虎年是華埠復甦年，邀請遊客再度到華埠觀光消費。(記者顏嘉瑩／攝影)

曼哈頓華埠受新冠疫情影響，如今又有遊民所、城區監獄等計畫的進行，讓社區烏龍罩頂；1月31日多個社團、組織和民選官員在華埠舉行新春慶祝活動，表示虎年是華埠復甦年，希望能改善治安，也邀請遊客到華埠觀光消費。

活動由關注東百老匯委員會、紐約中華公所和華埠共同發展機構等主辦，由於疫情導致經濟衰退和犯罪率上升，其中仇恨亞裔犯罪更暴增了361%，華社遭到嚴重打擊；主辦方希望藉由新春慶祝活動，表明華埠在轄區市警五分局與警民合作下相當安全，許多商家都已重啟，新春期間社區還將舉辦多場活動，呼籲民眾到社區觀光。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)表示，華埠過去兩年受到許多挑戰，在迎接新春的同時也要求市府站出來支持社區；他表示，今年將是華埠的復甦年，身為區長的他也會繼續與社區站在一起。

市警五分局局長張保羅(Paul Zangrilli)說，今年是他與社區共度的第三個農曆年，在全美仇恨亞裔犯罪案頻發期間，五分局極力保護華埠居民，得以讓華埠極少發生類似案件，在去年僅有四起，「直到數字為零前，我們不會停止」。

中華公所主席于金山表示，雖然社區仍有許多問題，但虎年將會是華埠重生的一年；他說，華埠的1200多間店面在疫情間關了許多，但如今空店面已經回來，「現在就是來華埠的時候，社區很安全，新春也有很多慶祝活動，歡迎大家來華埠消費。」

關注東百老匯委員會成員則說，華埠目前已經有五個遊民所，還有城區監獄問題，居民和遊客都需要感到安全，希望紐約市、華埠的治安都能有所改善；委員會也宣傳，新春期間華埠將有「紐約慶祝新春炮竹文化節」、新春大遊行、掛燈籠慶元宵等多樣活動，歡迎民眾踴躍參加。

華埠 疫情 觀光

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