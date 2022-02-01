布碌崙警方春節加強巡邏 保證商戶居民安全

市警62分局局長陳韜(左五)走訪班森賀的華裔商戶，提醒他們在春節期間防範犯罪。（記者胡聲橋/攝影）

轄管布碌崙(布魯克林)班森賀的市警62分局華裔局長陳韜，農曆除夕走訪了86街夾18大道 一帶的華人 商戶，提醒業者在春節期間要加強防範盜竊，他表示，為了使大家出入安全、商戶安心，警局已部署更多警力，晝夜保證商戶和居民的安全；他還提醒華人注意身分盜竊犯罪。

陳韜表示，去年春節期間發生了多起仇恨亞裔 案件，今年62分局和其他幾個轄管華社的分局，包括72、66和68分局，採取了統一行動，於春節前後兩周，在班森賀和8大道這些亞裔商戶聚集地加派警力、增加巡邏。華人家庭有過年發紅包的習慣，大家要去銀行取錢，手裡現金很多，商家的現金也比平時多，這給不法之徒提供了作案的機會。

86街交18大道一帶有許多華人商戶，陳韜走進萬象超市，詢問保安方面的問題，店家表示，小偷小摸的事情經常會發生，陳韜提醒要加強監視，警方可提供諮詢；如果發生偷竊案件，商家應迅速報警。他還告誡商家在春節期間多加小心，晚上打烊之前要把現金放好；前不久在Bay Parkway一帶就發生了竊賊穿牆而入、進店盜竊的案件。

陳韜還表示，轄區內華人遭受身分盜竊的案件日益增多，他告誡華人，要保護好自己的郵箱，最好能加鎖；接電話要小心，不要向陌生人透露有關自己身分的信息；使用社群媒體更要小心，防止身分信息被盜；要注意查看信用卡帳單紀錄，看是否被人盜用。

他還提醒華人做好自身防範，比如去銀行或自動取款機取錢，一定要看看是否被人盯上；去商店購物，也要看到自己的包包，防止失竊；晚上要關好門窗，防止盜賊入戶。

布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝表示，每年春節都是他們隊員最忙的時候，將努力與警局協調合作，保證華人安心過年、平安過年。