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紐約客談／亞當斯遊民問題搖擺不定 華社應警惕

記者和釗宇 / 紐約報導

紐約市三大華社近來因前市府在社區新建遊民所之事極為憤怒，遊行示威不斷；亞當斯上周在少數族裔媒體圓桌會議上對此事的回應令人感到積極，他表示的確有機會逐步改變現行遊民政策，將大規模新建遊民所的政策，轉變為給遊民提供平價屋等固定住所，幫助遊民融入社區；他還說，不會把遊民所過度集中在同一社區，而應該全市社區共同承擔責任。

亞當斯1月30日對遊民問題繼續表態，主流媒體捕捉到他說可能新建更多遊民所，雖然他也表示會過渡到平價屋的政策，這似乎與他日前的回應區別不大，但媒體的解讀角度，顯示了市民對遊民所落腳地的擔憂；作為民主黨市長，亞當斯可能需要適當照顧進步派的想法，要他短時間逆轉政策、不再新建遊民所，是不現實的。

然而亞當斯其他的表態，就不得不令亞裔社區警惕了；他說，全市社區要平攤接受遊民的份額，尤其是那些極力反對遊民入駐、容不下一點遊民的社區。儘管亞當斯說，目前還不清楚這些社區具體在哪，但如果查閱數據，華社可能就是潛在對象。

根據City Limit的數據，全市主要華人社區所在的社區委員會，如日落公園所在的布碌崙第七社區委員會、華埠所在的曼哈頓第三社區委員會、法拉盛所在的皇后區第七社區委員會，其所承擔的全市遊民份額僅分別為1.4%、2.9%和0.4%，遠不及布朗士區部分地區的6%；除了華埠可能接近全市平均水平外，法拉盛和日落公園都可能成為亞當斯平攤遊民所的目標。

因此，針對亞當斯的這一政策，華社需提高警惕，無論是抗爭到底還是曲線救國，都應想好應對之道。

紐約客談，每周二至周六見報。

亞當斯 華埠 日落公園

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