便衣警察回歸「不再穿便衣」 亞當斯：違規執法就開除

亞當斯表示，若社區安全小組成員被發現有違規執法或針對特定人群執法，將被開除。（市長辦公室提供）

為改善紐約市治安，市長亞當斯 (Eric Adams)此前宣布把被前任政府撤銷的便衣止罪小組以「社區安全小組」的形式重啟，打擊槍支犯罪，但此舉遭到左翼人士批評，擔憂警察 濫權、針對有色人種執法；亞當斯30日表示，若社區安全小組成員被發現有違規執法或針對特定人群執法，將被開除；同時，社區安全小組人員將不穿便衣。

根據市府此前計畫，市警已經確定了約400人的社區安全小組隊伍，未來兩周將部署在全市八成暴力犯罪 發生的30個分局轄區，警員將配搭執法攝像頭；不過也有批評認為，這將讓過去的執法爭議重演。

亞當斯30日接受WBLS採訪時堅稱社區安全小組不會重蹈便衣止罪小組的覆轍，但也警告警員，「如果你不遵守法律，就不應該繼續在警局服務；我們知道過去便衣止罪小組的問題在哪，他們有濫用權力、針對特定人群執法的行為。」

他說，社區安全小組的成員都經過正確訓練，執法時將配備攝像頭，執法時將開啟，「除非攝像頭全程開著，否則警員不應和公眾互動，過去的日子結束了；警局高層將負責確保警員是否按規定執法，如果發現違規執法，警員將被停職。」

亞當斯還說，社區安全小組成員將不再穿便衣執法，因為有人抱怨便衣警員會毫無徵兆地跳上車執法；「他們將身著經過修改的制服，讓人們看出他們是警員；社區安全小組將精準執法，我們知道誰是施暴者，將著重關注這些人。」

他表示，一些人之前將打擊犯罪政治化，執法的目標是正義和安全，但過去的執法行為太過注重正義，忽略了安全，「州議會和市議會做的許多事情偏重正義，現在我們也應該注重安全。」