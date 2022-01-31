變卦？ 亞當斯暗示建更多遊民所 批「聖牛」街區不擔責

市府此前計畫在三區華社新建遊民所，引起社區反彈，遊行示威不斷。(記者顏嘉瑩/攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)30日在布朗士區暗示，將修建和開放更多遊民所；他把目標對準了一些大力反對在當地修建遊民所的所謂「聖牛」街區，認為它們沒有承擔起義務，安置應有份額的遊民；但他沒有提出如何讓遊民離開街頭的具體細節。

就在幾天以前，亞當斯曾在少數族裔媒體圓桌會議上表示，將逐步改變現行遊民服務政策，由興建遊民所改為提供永久性住房，也就是少建遊民所，並將遊民分散到不同社區；但他30日的立場，顯然與之前的表態並不一致。

亞當斯在記者會上表示，遊民問題是全紐約的問題，有一些社區認為，它們將不承擔應有的負擔，這是不對的，不能有這種碰不得的「聖牛」街區，各社區都應該盡力承擔起應有的份額；紐約市必須確保在全市各地都有遊民所，但他想逐步廢除一些臨時聚集性遊民所，想改變遊民所的形式。

之所以亞當斯急於對遊民問題表態，是因為最近在紐約街頭和地鐵 ，連續發生了多起患、有精神疾病的遊民隨意襲擊路人的惡性事件，還有人因此喪命，包括遭遊民推下地鐵軌道喪生的華裔女子高慧民。

亞當斯希望遊民所設置在穩定的社區，這樣遊民就可以獲得交通、醫療衛生服務、就業機會以及健康的食物；他談起自己的經歷，說小時候生活在遊民的邊緣，因此知道無家可歸是什麼滋味，他也知道一個街區如果有過多的遊民會是一種什麼狀態，他因此表示，不會在某些街區安置過多遊民。

儘管亞當斯沒有提出具體哪些街區安置遊民不夠，是「聖牛」街區，但大家都知道，曼哈頓上東城居民去年就舉行過集會遊行 ，要求停止在東91街修建有88個床位的遊民所，理由是遊民所過於靠近學校和娛樂場所；再早一年，上西城也舉行過示威，反對時任市長白思豪在疫情期間將設置在旅館的緊急遊民所轉移到上西城的一個永久性設施內。

白思豪黨政時計畫在曼哈頓華埠、布碌崙8大道和皇后區法拉盛興建遊民所，這引起了華社的強烈反彈，進行過許多次遊行示威，華人社區主要擔心遊民聚集會影響社區治安，引發更多仇恨亞裔犯罪；剛給華社吃了定心丸的亞當斯，最新表態似乎變卦了，這讓華社民眾不由得又擔心起來。