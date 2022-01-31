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長島暴風雪已釀4死 嚴寒將持續1周

記者鄭怡嫣／紐約報導
極寒天氣已造成四位長島居民死亡，圖為暴風雪來襲時的長島石溪(Stony Brook)。(Getty Images)
極寒天氣已造成四位長島居民死亡，圖為暴風雪來襲時的長島石溪(Stony Brook)。(Getty Images)

根據國家氣象局(National Weather Service)的數據，紐約市及周邊地區在未來一周將持續暴風雪後的嚴寒天氣，有多日的最低氣溫在華氏十幾度；截至30日，極寒天氣已造成四位長島居民死亡，蘇福克郡(Suffolk County)部分地區的降雪量超過20吋。

國家氣象局的數據顯示，嚴寒天氣將在紐約州持續，在上州地區，預計在2月1日以前溫度都不會超過零度，州長霍楚(Kathy Hochul)也表示31日的溫度將下降至0度至-10度，提醒民眾如若出行，需將裸露在外的肌膚都遮蔽起來。

極寒天氣已造成四位長島居民死亡，根據長島警方的通報，至少三位死者在外出鏟雪時死亡：一名53歲男子30日晚10時40分在長島賽奧塞(Syosset)Belmont Circle被發現，另一名75歲男子30日下午2時30分在賽奧塞Barbara Drive被發現，兩人被送至同一家醫院後不治；第三位死者30日早8時30分在長島Cutchogue鏟雪時掉入泳池內，被送往長島Stony Brook Eastern醫院不治。

長島納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，在長島尤寧戴爾(Uniondale)，一名鏟雪車司機30日早上發現一名老年女性死在了她的私家車內，死因尚在調查之中，但很可能是由於突發心臟病或其他疾病未得到及時救治而身亡。

長島 心臟病 紐約市

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