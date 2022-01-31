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迎虎年 帝國大廈等4大地標點亮中國紅

記者和釗宇／紐約報導
帝國大廈點亮「中國紅」，慶祝農曆新年。（記者和釗宇／攝影）
帝國大廈點亮「中國紅」，慶祝農曆新年。（記者和釗宇／攝影）

適逢農曆新年來臨、北京冬奧會開幕前夕，中國駐紐約總領事館與帝國大廈、世貿中心1號樓、Oculus購物中心和新州美國夢商城合作舉辦農曆春節點燈活動，大紐約地區四大地標30日同時點亮「中國紅」，迎接虎年到來。

紐約中領館與帝國大廈30日聯合舉辦慶祝中國壬寅虎年農歷新春「雲點燈」儀式，中國駐紐約總領事黃屏和帝國大廈集團董事長、總裁兼執行長馬爾金(Anthony Malkin)以線上方式出席並致辭；黃屏表示，「生肖虎在中國文化中象徵著勇氣、自信和熱情，這些精神品質對於時下共抗疫情、共克時艱非常重要。」

黃屏說，「中國駐紐約總領事館願繼續與帝國大廈一道，為增進中美兩國人民交流和理解作出貢獻；北京冬奧會將於五天後隆重開幕，中國已作好準備，向世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。」

馬爾金則表示，帝國大廈為農曆虎年點亮「中國紅」，向中國人民以及全球華人致以誠摯熱烈的新春祝福，「每年新春佳節，帝國大廈和紐約中領館都會共同點亮這座舉世聞名的塔燈，今年我們還將共慶即將於2月4日開幕的北京冬奧會。」

疫情延宕反覆已達兩年，馬爾金說，相信虎年將帶來新的力量；帝國大廈第五大道大廳櫥窗還將展出「虎虎生風」春節主題櫥窗展，將持續至2月24日；此外，美東時間2月4日，在北京冬奧會隆重開幕之際，帝國大廈還將閃耀繽紛燈火，輪流展示各參賽國國旗色彩，以獨特方式向各國運動員致敬；為表達對本屆冬奧會東道國中國的祝福，當日將首先呈現代表中國的紅黃色調燈光。

除帝國大廈外，紐約中領館還和那斯達克、世貿中心等地標合作，共同點亮「中國紅」迎接春節；世貿中心1號樓、Oculus購物中心和位於新州的美東最大商業綜合體美國夢商城(American Dream)，也在1月30日至2月1日點亮「中國紅」。

同時，美國夢商城還訂於31日舉辦「冰雪北京 激情冬奧」圖片展和「歡樂春節」全球華人新春攝影大賽作品展開幕式，黃屏將出席，展覽將持續至2月20日；同日，那斯達克將舉辦線上新年敲鐘儀式，交易所位於時報廣場的巨型電子屏將進行現場直播； 2月1日，哈德遜城市廣場將再次在Vessel點亮「中國紅」並舉辦舞獅表演。

Oculus購物中心點亮「中國紅」，慶祝農曆新年。（紐約中領館提供）
Oculus購物中心點亮「中國紅」，慶祝農曆新年。（紐約中領館提供）
帝國大廈點亮「中國紅」，慶祝農曆新年。（點燈視頻截圖）
帝國大廈點亮「中國紅」，慶祝農曆新年。（點燈視頻截圖）
帝國大廈點亮「中國紅」，慶祝農曆新年。（取自帝國大廈推特）
帝國大廈點亮「中國紅」，慶祝農曆新年。（取自帝國大廈推特）
世貿中心1號樓點亮「中國紅」，慶祝農曆新年。（紐約中領館提供）
世貿中心1號樓點亮「中國紅」，慶祝農曆新年。（紐約中領館提供）
黃屏表示，生肖虎在中國文化中象徵著勇氣、自信和熱情，這些精神品質對於時下共抗疫情...
黃屏表示，生肖虎在中國文化中象徵著勇氣、自信和熱情，這些精神品質對於時下共抗疫情、共克時艱非常重要。（取自黃屏推特）
美國夢商城摩天輪點亮「中國紅」，慶祝農曆新年。（紐約中領館提供）
美國夢商城摩天輪點亮「中國紅」，慶祝農曆新年。（紐約中領館提供）
帝國大廈點亮「中國紅」，慶祝農曆新年。（紐約中領館提供）
帝國大廈點亮「中國紅」，慶祝農曆新年。（紐約中領館提供）

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