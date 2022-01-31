亞當斯：新冠藥免費送到府 不問身分

亞當斯表示，新增病例數相比本月初已經大幅下降80%，紐約市正在戰勝疫情。（市長辦公室提供）

紐約州日新增新冠病例數自12月初以來首次降至萬人以下，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)30日表示，新冠疫情 過去一個月以來已經急劇降溫，新增病例數相比本月初已經大幅下降80%，紐約市正在戰勝疫情；市府將為有需求的民眾提供免費的新冠抗病毒藥物，可免費寄送、當日到府，不問身分；亞當斯還說，目前尚無計畫取消強制接種令。

州府數據顯示，全州29日新增新冠病例8781例，為去年12月8日以來首次降至萬人以下，檢測陽性率為5.06%，住院人數、ICU人數和插管治療人數均繼續下降，新增死亡124人；其中，紐約市新增病例3050人，七天平均檢測陽性率4.83%，全州十大地區中最低。

亞當斯表示，雖然1月全市累計有超過2300人死於新冠肺炎，但目前新增病例數、住院人數和死亡人數均持續下降，「自上一次疫情記者會以來，所有的疫情數字都在下降；我們還有很多工作要做，但很清楚的是，我們正在戰勝疫情，所有指標都表明我們在用一種成功的方式戰勝Omicron變種病毒。」

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，目前全市75%的市民已經完全接種，成年人的完全接種率達到85%，13至17歲青少年完全接種率為76%；他認為這是一個重要里程碑；但他也表示，目前五至12歲兒童的完全接種率僅有36%，「我呼籲所有家長給孩子們增加疫苗保護，如果有任何遲疑可找兒童醫生諮詢。」

市府同時宣布，將為市民提供免費抗新冠藥物，免費同日送達，優先提供給容易感染的基礎疾病患者以及已經感染新冠肺炎的市民，降低民眾住院的概率，「我敦促有資格的市民利用這一機會，市民也應繼續接種疫苗和補強針。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已批准輝瑞製造的Paxlovid和默克生產的Molnupiravir兩款新冠抗病毒口服藥緊急使用；有需求的民眾可以聯繫家庭醫生申請處方，市府將免費郵寄抗病毒藥物，也可以撥打市府熱線311或電話(212)268-4319申請和諮詢，無論是否有合法移民身分都可申請。

儘管疫情降溫，亞當斯目前仍無計畫廢除公共場所強制接種令，表示任何防疫規定的變更將由公衛專家決定，同時也須考慮與經濟發展需求平衡；「我會綜合公衛專家和經濟專家的建議，我們必須有一個爭取的平衡，不能非此即彼。」

亞當斯感謝前市長白思豪(Bill de Blasio)推出的公共場所疫苗強制接種令，「前政府做出了許多艱難的決定，確保防疫安全，我將給他打電話，感謝他所做的一切，現今防疫舉措是建立在他的基礎之上。」