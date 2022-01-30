暴雪來襲 紐約長島積雪估24吋 2人喪生 逾2000航班取消 陸空癱瘓

冬季風暴來襲，紐約市積雪達12吋。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴28日晚間襲擊美東，紐約州南部受影響嚴重，估計29日晚間紐約市 積雪達12吋，長島地區達24吋；暴雪伴隨勁風，紐約三大機場29日共計取消逾2000架航班，風雪並導致兩人喪生，其中長島一名老嫗因暴雪未能及時獲救而喪命。

紐約州自28日晚8時進入緊急狀態，紐約市、長島、威徹斯特郡(Westchester)等地區受影響嚴重，長島蘇福克郡(Suffolk)更啟動暴雪預警。

州長警告待在家中別外出

州長霍楚(Kathy Hochul)於29日上午再度警告，全州仍舊處於最危險的階段，大雪和強風將繼續持續至29日晚間，建議民眾待在家中不要外出，「我們預計紐約市降雪將達到12吋，長島將達到24吋，這是非常嚴重的風暴，可能會威脅生命」。

在受災嚴重的長島納蘇郡(Nassau)，一名老婦因在暴雪中未能及時獲得救援，於29日凌晨2時45分在停車場喪生；霍楚表示，長島地區經歷了每小時兩吋的降雪，29日晚間強度更大，並伴有每小時60哩的勁風，建議民眾取消出行活動。

風暴也導致紐約州交通系統瀕臨癱瘓，甘迺迪國際機場(JFK)、拉瓜地亞機場(LaGuardia)和紐瓦克國際機場 (Newark Liberty International Airport)，在29日分別取消了877架、566架和606架既定航班。

長島鐵路 LIRR在29日繼續停運，大都會運輸署(MTA)尚未通知恢復運行的時間；地鐵4號線、5號線、7號線、F線、L線、N線等多條線路發生嚴重延誤，MTA建議民眾出行前，先查閱new.mta.info。

紐約市積雪達12吋，民眾雪中玩樂。（記者張心／攝影） 紐約風暴雪，民眾也及時行樂，在街道上滑雪。（美聯社） 紐約市積雪達12吋，民眾雪中玩樂。（記者張心／攝影）

紐約市長亞當斯(Eric Adams)呼籲群眾安心待在家中，不少紐約客在自家附近玩起了雪橇、堆起雪人，甚至拿出雪具在街上滑雪；家住曼哈頓上東區的Abbe Sparks，在住處附近滑了四個小時的雪，「人生能有幾次在馬路中間滑雪的機會？到處都沒有人、也沒有車，實在是太酷了。」

本次風暴預計會在30日上午結束，但隨之而來的將是「凍人」的風寒，霍楚提醒必須外出的民眾，要在車內準備好毛毯、水和冰鏟。