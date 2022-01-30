我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

暴雪來襲 紐約長島積雪估24吋 2人喪生 逾2000航班取消 陸空癱瘓

記者張心／紐約報導
冬季風暴來襲，紐約市積雪達12吋。（市長辦公室提供）
冬季風暴來襲，紐約市積雪達12吋。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴28日晚間襲擊美東，紐約州南部受影響嚴重，估計29日晚間紐約市積雪達12吋，長島地區達24吋；暴雪伴隨勁風，紐約三大機場29日共計取消逾2000架航班，風雪並導致兩人喪生，其中長島一名老嫗因暴雪未能及時獲救而喪命。

紐約州自28日晚8時進入緊急狀態，紐約市、長島、威徹斯特郡(Westchester)等地區受影響嚴重，長島蘇福克郡(Suffolk)更啟動暴雪預警。

州長警告待在家中別外出

州長霍楚(Kathy Hochul)於29日上午再度警告，全州仍舊處於最危險的階段，大雪和強風將繼續持續至29日晚間，建議民眾待在家中不要外出，「我們預計紐約市降雪將達到12吋，長島將達到24吋，這是非常嚴重的風暴，可能會威脅生命」。

在受災嚴重的長島納蘇郡(Nassau)，一名老婦因在暴雪中未能及時獲得救援，於29日凌晨2時45分在停車場喪生；霍楚表示，長島地區經歷了每小時兩吋的降雪，29日晚間強度更大，並伴有每小時60哩的勁風，建議民眾取消出行活動。

風暴也導致紐約州交通系統瀕臨癱瘓，甘迺迪國際機場(JFK)、拉瓜地亞機場(LaGuardia)和紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)，在29日分別取消了877架、566架和606架既定航班。

長島鐵路LIRR在29日繼續停運，大都會運輸署(MTA)尚未通知恢復運行的時間；地鐵4號線、5號線、7號線、F線、L線、N線等多條線路發生嚴重延誤，MTA建議民眾出行前，先查閱new.mta.info。

紐約市積雪達12吋，民眾雪中玩樂。（記者張心／攝影）
紐約市積雪達12吋，民眾雪中玩樂。（記者張心／攝影）
紐約風暴雪，民眾也及時行樂，在街道上滑雪。（美聯社）
紐約風暴雪，民眾也及時行樂，在街道上滑雪。（美聯社）
紐約市積雪達12吋，民眾雪中玩樂。（記者張心／攝影）
紐約市積雪達12吋，民眾雪中玩樂。（記者張心／攝影）

紐約市長亞當斯(Eric Adams)呼籲群眾安心待在家中，不少紐約客在自家附近玩起了雪橇、堆起雪人，甚至拿出雪具在街上滑雪；家住曼哈頓上東區的Abbe Sparks，在住處附近滑了四個小時的雪，「人生能有幾次在馬路中間滑雪的機會？到處都沒有人、也沒有車，實在是太酷了。」

本次風暴預計會在30日上午結束，但隨之而來的將是「凍人」的風寒，霍楚提醒必須外出的民眾，要在車內準備好毛毯、水和冰鏟。

長島鐵路 紐瓦克國際機場 紐約市

上一則

虎年吉祥 世界日報在時報廣場大屏幕 連續3晚拜年

下一則

製作燈籠、老虎帽…「心目華埠」多場活動熱鬧迎春

延伸閱讀

暴雪襲美東10州 波士頓降雪恐逾2呎 上萬戶停電

暴雪襲美東10州 波士頓降雪恐逾2呎 上萬戶停電
紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出

紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出
暴風雪侵襲美國東岸 引發陸空交通混亂供電中斷

暴風雪侵襲美國東岸 引發陸空交通混亂供電中斷
布魯克林8大道華社 暴雪天街道人煙稀少

布魯克林8大道華社 暴雪天街道人煙稀少
東北風暴重襲紐約長島 一老嫗雪中喪生

東北風暴重襲紐約長島 一老嫗雪中喪生

熱門新聞

23日早，一名61歲男子遭人推下曼哈頓下城地鐵站鐵軌。(記者顏嘉瑩/攝影)

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

2022-01-23 15:35
年前民眾置辦年貨，但在惡劣天氣下建議買年貨要及早。(記者顏嘉瑩/攝影)

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

2022-01-26 14:11
示威者高舉嘲諷蔣莎樂懶惰不作為的漫畫海報。(記者顏潔恩/攝影)

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

2022-01-28 08:33
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

2022-01-28 11:53
一股超強冬季風暴即將於28日晚襲擊紐約，政府呼籲市民不要外出。（市長辦公室提供）

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

2022-01-28 16:57
商界領袖稱很多員工不敢外出上班，擔憂「對犯罪手軟」政策毀了城市治安。（美聯社）

紐約商界領袖批白艾榮：毀了城市治安

2022-01-23 11:14

超人氣

更多 >
媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇
安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明
醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…
紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望
美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？