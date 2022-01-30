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暴雪襲紐約 長島2老人喪生

記者牟蘭／紐約報導
紐約市最高降雪量達12吋，圖為風暴雪中的時報廣場。（美聯社）
紐約市最高降雪量達12吋，圖為風暴雪中的時報廣場。（美聯社）

東北風暴(Nor'easter)襲長島，蘇福克郡(Suffolk)29日上午多地的積雪已超過一呎，下午迎來更大暴雪，直到晚間才能解除暴雪警報；至截稿時間，長島已有兩名老人因暴雪意外喪生。

根據國家氣象局，當天上午10時左右蘇福克史密斯鎮(Smithtown)積雪量達14.8吋、河頭鎮(Riverhead)達14吋；蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)表示，這場暴雪比預計的更糟糕，當地在風暴的中心，當晚7時左右才能取消暴雪警報。

貝隆表示，鏟雪車已不間斷在當地工作，為避免危險發生，郡府取消了所有的公共交通，他提醒民眾減少外出，若家中失去電力，請撥打(800)490-0075求助。

納蘇郡發布冬季風暴警告，部分地區的降雪從下午5時開始減弱，晚上8時停止；郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，當地政府派出80輛鏟雪車撒鹽並清楚道路積雪，當天上午6時已清除了近八吋積雪，另將加派53輛鏟雪車在晚間不間斷清除積雪。

由於這場暴風雪，長島警方表示，一名長者女性於29日凌晨2時45分，在尤寧戴爾(Uniondale)的萬豪酒店(Marriott Hotels)停車場被發現喪生；該死者被鏟雪工人發現，疑因未能及時獲得救治而離世。

另有一名年長男性鏟雪時失足掉入游泳池後身亡。

納蘇郡當天發布冬季風暴警告，平均積雪量達13到15吋。(呂天路提供)
納蘇郡當天發布冬季風暴警告，平均積雪量達13到15吋。(呂天路提供)

根據天氣預報網站的預測，這場風暴過後，長島納蘇郡預計平均積雪量達13到15吋，最高降雪量達18吋，蘇福克郡平均積雪量達15到22吋，最高降雪量達24吋。

居住在蘇福克郡杭庭頓鎮(Huntington)居民汪全海表示，當天下午他曾用尺子測量家門外的積雪，發現已達近20吋，「十年來排名前五的大雪」；他說，風暴來臨前，他已經準備好食物並給車加好汽油，避免在雪天外出。

東北風暴襲長島，蘇福克郡當天上午多地的積雪已超過一呎。(取自貝隆推特)
東北風暴襲長島，蘇福克郡當天上午多地的積雪已超過一呎。(取自貝隆推特)

居住在蘇福克郡史密斯鎮的趙傑克(音譯)表示，疫情爆發後，這是他經歷最大的一場暴雪；因為戶外氣溫過低，且有強風，預計春節前都待在家中，避免發生危險，「我們之前已經買好了食物，準備安心在家中過節」。

汪全海當天下午曾用尺子測量家門外的積雪，發現已達近20吋。(汪全海提供)
汪全海當天下午曾用尺子測量家門外的積雪，發現已達近20吋。(汪全海提供)
東北風暴襲長島，蘇福克郡當天上午多地的積雪已超過一呎。(蘇福克警局提供)
東北風暴襲長島，蘇福克郡當天上午多地的積雪已超過一呎。(蘇福克警局提供)
汪全海表示，當天下午他曾用尺子測量家門外的積雪，發現已達近20吋。(汪全海提供)
汪全海表示，當天下午他曾用尺子測量家門外的積雪，發現已達近20吋。(汪全海提供)
東北風暴襲長島，蘇福克郡當天上午多地的積雪已超過一呎。(蘇福克警局提供)
東北風暴襲長島，蘇福克郡當天上午多地的積雪已超過一呎。(蘇福克警局提供)
長島最高降雪量達24吋。（美聯社）
長島最高降雪量達24吋。（美聯社）

風暴 長島 降雪

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