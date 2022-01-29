市主計長蘭德訪世報 盼紐約市更包容…向華人拜年

蘭德(左)28日拜訪世界日報，闡述他對遊民所、特殊高中入學考試以及公平資源分配等議題觀點；右為張漢昇。(記者牟蘭／攝影)

市主計長蘭德(Brad Lander)28日拜訪世界日報，闡述他對遊民所、特殊高中 入學考試以及公平資源分配等議題的觀點，他表示，其辦公室秉持公平分配的原則，期待與各界合作，創建一個更具包容性的紐約市 。

世界日報北美總管理處總經理兼紐約社社長張漢昇，世界日報執行董事李德怡，以及報社主要人員當日接待蘭德與其辦公室工作人員到訪；他在農曆新年來臨之際，向華人讀者拜年，祝讀者虎年快樂。

曾12年擔任市議員的蘭德去年選舉獲勝，今年就任市主計長，他表示，上任首月，自己參加了華女高慧民(Michelle Go)、拾荒男馬耀泮、兩名殉職警員以及布朗士大火中離世的多名死者的葬禮，「這是艱難的一個月，希望春節過後，紐約市進入新篇章」。

對於遊民問題，蘭德表示，最好的解決方式，就是建造更多的平價屋，為弱勢群體提供一個家；但他說，與其他州不同，根據紐約州法律，政府每天須為遊民提供臨時住所，減少街上的無家可歸者。

對於近期在華人社區引起爭議的遊民所選址問題，蘭德說，希望各區秉持「公平分配」(Fair Share)原則，通過對當地的已有遊民所數量的統計，決定是否加建新址；他以布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)過去擬新建兩個遊民所舉例，指出當地遊民所數量遠少於布朗士，因此需增建新設施。

蘭德說，他將繼續推行公平分配提案在市議會通過，要求當局製作相關網站與地圖，以幫助各區「有理可循」，「市主計長的工作是讓所有人看到數據，市長與市議會來做決定」；對於遊民所的腐敗問題，市府需按時向非營利組織分發資金，同時他也會做好審計工作，避免類似問題發生。

在特殊高中與資優班問題上，蘭德表示，他尊重移民父母通過教育 ，改變孩子人生軌跡的勵志故事；但他也指出，紐約市應有一個更綜合的學校系統，而不是分離的教育體系；特殊高中的非洲裔與西語裔學生數量較少，沒有獲得公平分配資源，「這不是亞裔社區責任，是市府未向他們提供足夠的教育資源」。

蘭德希望各界共同努力，創建一個更具包容性的社會，其辦公室也將致力於向各區提供公平的資源，深入亞裔移民社區，與當地的市議員、非營利機構以及少數族裔媒體合作，確保每個民眾都得到所需資源。