Omicron新變種現蹤 口罩令延10天

霍楚28日宣布延長強制口罩令，由原本2月1日延至10日。（美聯社）

雖然疫情 數字趨緩，但紐約出現四例Omicron 衍生的新亞變種BA.2病毒病例；州長霍楚(Kathy Hochul)28日宣布延長強制口罩 令，從2月1日延至10日，並不排除再延長。

長島納蘇郡一名法官的裁決日前導致州府發布的強制口罩令陷入廢除危機，在州檢察長詹樂霞(Letitia James)提出上訴後，州上訴法院法官決定室內公共場所口罩令繼續有效。

霍楚28日表示，新冠疫情數據趨向穩定，因此才決定多延長十天，在新截止日期前將會聆聽商界人士的意見，不排除再延長；「若我們繼續保持這種(數據)快速下降的趨勢，是相當有利的，最好是能降到之前的數據，我們需要這樣的靈活性。」

「作為州長，我的任務是在公共衛生危機下保護紐約客的健康，而這些措施(口罩令)能協助停止新冠病毒的傳播和拯救性命」，她也說若非必要，並不想延長強制令，這一切都是基於安全考量而作出的決定。

「疫情踏入第三年，我們已知戴口罩會拯救性命」，詹樂霞表示，其辦公室將繼續通過法律途徑維護口罩令；她認為現階段一定要持續推行強制令，破壞現有政策將會帶來直接傷害。

新冠疫情仍處於不穩定狀態，州衛生廳日前也發現由Omicron變種病毒產生的新亞變種BA.2病毒，在州內至少有四起病例；科學家表示，BA.2比變種病毒Omicron更難檢測出，預計在1月7日至12日間現蹤影。

BA.2又名「隱形Omicron」，因其PCR檢測雖呈現陽性，但科學家當下難以判斷是否為Omicron，這可能影響後續治療；BA.2已在歐洲地區迅速傳播，初步報告顯示，BA.2致死率似乎不及Omicron。

雖然世界衛生組織(WHO)還未將BA.2列為「高關注變異株」(variant of concern)，但全球49個國家、美國境內20個州已出現病例，令人懷疑BA.2的有更強的免疫逃逸潛力或傳播能力。