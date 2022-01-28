我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

12吋大雪+55哩強風+10℉ 「周末別出門」

記者張心／紐約報導

一股超強冬季風暴28日晚襲擊紐約，預計將為周末帶來近20吋的積雪，州府和市府相繼發布緊急災害預警通知，呼籲民眾避免不必要出行，大都會運輸署(MTA)也將暫停長島鐵路(LIRR)等交通線路。

根據國家氣象局預測，沿海風暴帶來的大規模降雪從28日晚間開始，一直持續到29日晚間，預計將為紐約上州地區帶來高達20吋的積雪，長島地區約為18吋，紐約市也將迎來最高12吋降雪。

與此同時，伴隨而來的還有高達每小時55哩的大風，長島地區甚至會達到每小時60哩，漲潮而來的洪水也會對沿海地區造成破壞；全州包括紐約市在內的大部分地區，氣溫預計將降至華氏10度左右。

州長霍楚(Kathy Hochul)緊急宣布，全州28日晚上8時進入緊急狀態，預計州內南部和長島地區會有暴雪和狂風，「即將而來的風暴會將人們置於危險之中，建議大家今晚早點回家，周末也不要外出。」霍楚指出，極端天氣也可能會導致一些地方停電，如果需要幫助請立刻撥打當地救援電話。

紐約市政府28日下午發布冬季風暴警吿，提醒市民28日晚29日晚上7時，全市進入緊急狀態，市民盡量不要外出，如果必須出行請使用公共交通；在室外活動時注意保暖，避免凍傷；在門外鏟雪時，如果是心臟病或高血壓患者，寒冷的天氣可能會帶來心臟的額外壓力，應該注意安全。

鑒於布朗士區(Bronx)民宅月初因為電暖器和瓦斯爆炸造成慘烈大火，市府也提醒市民，不當使用便攜式加熱工具，可能會導致火災或一氧化碳洩露；建議盡量不要使用煤氣爐、烤箱、木炭烤架等來給室內加熱，如果遇到供暖問題，可以撥打311求助。

大都會運輸署也在28日下午通知，LIRR將停運至29日早上8時；部分公交車29日停止服務；即使地下鐵線路暫無變動，但因為地鐵5號線、7號線等有部分路段在路面行駛，可能存在積雪停運的風險，建議市民出行前先查看new.mta.info。

超強冬季風暴28日晚襲擊紐約，政府呼籲市民不要外出。（市長辦公室提供）
超強冬季風暴28日晚襲擊紐約，政府呼籲市民不要外出。（市長辦公室提供）
超強冬季風暴28日晚襲擊紐約，紐約市地鐵線路有停運風險。（大都會運輸署提供）
超強冬季風暴28日晚襲擊紐約，紐約市地鐵線路有停運風險。（大都會運輸署提供）
超強冬季風暴28日晚襲擊紐約，LIRR等交通線路停運。（大都會運輸署提供）
超強冬季風暴28日晚襲擊紐約，LIRR等交通線路停運。（大都會運輸署提供）
超強冬季風暴28日晚襲擊紐約，紐約市部分公交車將於29日停止服務。（大都會運輸署...
超強冬季風暴28日晚襲擊紐約，紐約市部分公交車將於29日停止服務。（大都會運輸署提供）
超強冬季風暴28日晚襲擊紐約，紐約市地鐵線路有停運風險。（大都會運輸署提供）
超強冬季風暴28日晚襲擊紐約，紐約市地鐵線路有停運風險。（大都會運輸署提供）
超強冬季風暴28日晚襲擊紐約，紐約市部分公交車將於29日停止服務。（大都會運輸署...
超強冬季風暴28日晚襲擊紐約，紐約市部分公交車將於29日停止服務。（大都會運輸署提供）

長島鐵路 風暴 紐約市

上一則

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

延伸閱讀

暴雪襲美東 7500萬人受影響 紐約估降雪6～9吋

暴雪襲美東 7500萬人受影響 紐約估降雪6～9吋
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運
風暴將襲擊大紐約 周末避免出門 辦年貨要趁早

風暴將襲擊大紐約 周末避免出門 辦年貨要趁早
暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋、產生炸彈氣旋

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋、產生炸彈氣旋
大華府周末再迎風暴 降雪恐達1呎

大華府周末再迎風暴 降雪恐達1呎

熱門新聞

23日早，一名61歲男子遭人推下曼哈頓下城地鐵站鐵軌。(記者顏嘉瑩/攝影)

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

2022-01-23 15:35
年前民眾置辦年貨，但在惡劣天氣下建議買年貨要及早。(記者顏嘉瑩/攝影)

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

2022-01-26 14:11
示威者高舉嘲諷蔣莎樂懶惰不作為的漫畫海報。(記者顏潔恩/攝影)

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

2022-01-28 08:33
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

2022-01-28 11:53
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

2022-01-21 09:55
商界領袖稱很多員工不敢外出上班，擔憂「對犯罪手軟」政策毀了城市治安。（美聯社）

紐約商界領袖批白艾榮：毀了城市治安

2022-01-23 11:14

超人氣

更多 >
黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡

黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家