12吋大雪+55哩強風+10℉ 「周末別出門」

一股超強冬季風暴 28日晚襲擊紐約，預計將為周末帶來近20吋的積雪，州府和市府相繼發布緊急災害預警通知，呼籲民眾避免不必要出行，大都會運輸署(MTA)也將暫停長島鐵路 (LIRR)等交通線路。

根據國家氣象局預測，沿海風暴帶來的大規模降雪從28日晚間開始，一直持續到29日晚間，預計將為紐約上州地區帶來高達20吋的積雪，長島地區約為18吋，紐約市 也將迎來最高12吋降雪。

與此同時，伴隨而來的還有高達每小時55哩的大風，長島地區甚至會達到每小時60哩，漲潮而來的洪水也會對沿海地區造成破壞；全州包括紐約市在內的大部分地區，氣溫預計將降至華氏10度左右。

州長霍楚(Kathy Hochul)緊急宣布，全州28日晚上8時進入緊急狀態，預計州內南部和長島地區會有暴雪和狂風，「即將而來的風暴會將人們置於危險之中，建議大家今晚早點回家，周末也不要外出。」霍楚指出，極端天氣也可能會導致一些地方停電，如果需要幫助請立刻撥打當地救援電話。

紐約市政府28日下午發布冬季風暴警吿，提醒市民28日晚29日晚上7時，全市進入緊急狀態，市民盡量不要外出，如果必須出行請使用公共交通；在室外活動時注意保暖，避免凍傷；在門外鏟雪時，如果是心臟病或高血壓患者，寒冷的天氣可能會帶來心臟的額外壓力，應該注意安全。

鑒於布朗士區(Bronx)民宅月初因為電暖器和瓦斯爆炸造成慘烈大火，市府也提醒市民，不當使用便攜式加熱工具，可能會導致火災或一氧化碳洩露；建議盡量不要使用煤氣爐、烤箱、木炭烤架等來給室內加熱，如果遇到供暖問題，可以撥打311求助。

大都會運輸署也在28日下午通知，LIRR將停運至29日早上8時；部分公交車29日停止服務；即使地下鐵線路暫無變動，但因為地鐵5號線、7號線等有部分路段在路面行駛，可能存在積雪停運的風險，建議市民出行前先查看new.mta.info。