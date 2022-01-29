我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

匹茲堡斷橋算「年輕」 早發現狀況差 凸顯基建危機

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

「不喜歡華人長相」 遊民狠揍亞裔老嫗

記者顏潔恩／紐約報導
67歲越南裔老嫗日前在街上遭遊民無故毆打，左臉頰留下明顯瘀痕。(ABC7視頻截圖)
67歲越南裔老嫗日前在街上遭遊民無故毆打，左臉頰留下明顯瘀痕。(ABC7視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)克林頓丘(Clinton Hill)日前發生仇恨攻擊亞裔案件，一名六旬亞裔老嫗在去雜貨店路上，突遭一遊民男子攻擊臉部和頭部；警方不久後逮捕該嫌犯，他也向執法人員承認「就是不喜歡華人的長相」才毆打受害者，他被控以多項嚴重仇恨及攻擊罪名。

根據ABC7報導，67歲越南裔老嫗阮華(Hoa Nguyen，姓名皆音譯)，於上周在布碌崙Classon大道360號樓宇前，遭一名迎面走來的男子無故攻擊；受害者表示，家附近一間雜貨店提供耆老購物折扣，她每周都會定時前去消費，但不料這次出門慘遭攻擊，她事後仍感到恐懼，「我每天都會試著外出散步，但現在不敢了。」

受害者回憶，當時只走到離家一條街以外的距離就看到該名男子，其行走時嘴裡就謾罵不停、大聲喧嘩；她記得還有一名女子相隔在她與男子之間，但男子特意繞過那名女子朝自己走來，她立即意識到已成為攻擊目標。

第一記重拳打在受害者的左臉頰上，至今都還有淤青。阮華說她試著擋著男子的拳頭，並把頭側向一旁，但嫌犯繼續揮拳，至少兩拳打在頭部上；她之後打電話給兒子，他當下也馬上報警，數分鐘後警員抵達現場，成功將嫌犯逮捕。

阮華表示，到現在她的頭部到頸部、胸口的位置都感到酸痛。

據悉，嫌犯是51歲的遊民傑克森(Mercel Jackson)，他被捕後便向執法人員承認罪行，攻擊受害者是因為「我不喜歡華人的樣貌、他們長得很像麻疹，我也不喜歡他們看著我的眼神」，傑克森被控多項仇恨和攻擊罪名。

阮華和丈夫作為難民逃難到美國已有40年，她說也曾被仇恨歧視過，但這是第一次被暴力攻擊，令她很感觸，「我們都是人類，不管你來著哪個國家，其實我們都流著人類的血脈，你不能改變(膚色)。」

儘管心理遭到創傷，但她表示仍會原諒施暴者，就算對方沒有歉意，「我完全不想要他入獄，我們不能帶著傷痛過一輩子，這一切都需要放手」。

阮華的孩子也在網路上發起GoFundMe捐款，表示近來有太多關於類似攻擊事件發生，萬萬沒想到母親也遭到傷害；他們呼籲大眾發揚愛心捐贈，這筆錢將用於對抗針對亞裔仇恨犯罪，幫助社區加強防範意識，有意捐款者可登錄gofundme.com/f/senseless-racial-attack。

67歲越南裔老嫗日前在街上遭遊民無故毆打，左臉頰留下明顯瘀痕。(ABC7視頻截圖...
67歲越南裔老嫗日前在街上遭遊民無故毆打，左臉頰留下明顯瘀痕。(ABC7視頻截圖)

亞裔 布碌崙 華人

上一則

市主計長蘭德訪世報 盼紐約市更包容…向華人拜年

延伸閱讀

拜登大法官提名 參議員曼欽、席納瑪應不會阻撓

拜登大法官提名 參議員曼欽、席納瑪應不會阻撓
遊民「不喜歡華人長相」 狠揍布魯克林亞裔老嫗

遊民「不喜歡華人長相」 狠揍布魯克林亞裔老嫗
洛城新語／安置遊民 華人遠慮已成近憂

洛城新語／安置遊民 華人遠慮已成近憂
場邊人語／快艇反攻 巫師作拱

場邊人語／快艇反攻 巫師作拱
NBA／傑克森掀翻快艇 灰熊8連勝平隊史紀錄

NBA／傑克森掀翻快艇 灰熊8連勝平隊史紀錄

熱門新聞

23日早，一名61歲男子遭人推下曼哈頓下城地鐵站鐵軌。(記者顏嘉瑩/攝影)

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

2022-01-23 15:35
年前民眾置辦年貨，但在惡劣天氣下建議買年貨要及早。(記者顏嘉瑩/攝影)

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

2022-01-26 14:11
示威者高舉嘲諷蔣莎樂懶惰不作為的漫畫海報。(記者顏潔恩/攝影)

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

2022-01-28 08:33
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

2022-01-28 11:53
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

2022-01-21 09:55
商界領袖稱很多員工不敢外出上班，擔憂「對犯罪手軟」政策毀了城市治安。（美聯社）

紐約商界領袖批白艾榮：毀了城市治安

2022-01-23 11:14

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運