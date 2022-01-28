羊頭灣鎚殺案 伍燦強侄兒：司法不該成罪犯幫兇

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣鎚殺案量刑結果令華社大失所望，馬來西亞籍死者伍燦強的侄兒首次寫信發聲明，表示自叔叔去世後，其在家鄉的母親也很快撒手人寰，希望美國司法能為受害人伸張正義；代為讀信件的另一死者潘子密的太太也感悟表示，面對這樣的案件，大眾一定要及時站出來，向社會求助、進行法律諮詢，不要怠慢案件程序。

潘太太說，自兇嫌馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)確定會以精神病免除刑事控罪以來，積極聯繫伍燦強在大馬的親人，希望利用死者家屬的心聲來扭轉判決結果；這封信是伍燦強的侄兒伍Benny於1月初寄來，信中提到，因不希望種族仇恨進一步蔓延，他們一直以低調態度處理此事。

「雖然我們不生活在美國，但作為土生土長的馬來西亞華裔，深知因膚色、語言等被歧視 的感覺」，他說就算社會不公，仍用積極態度尋找雙贏的辦法，因此更希望美國司法能為逝者和家屬彰顯正義。

伍Benny說，伍燦強90歲的老母親得知兒子去世時，隻字不提對其的悲痛和思念之情，也不在人前掉過一滴淚，彷彿是怕一哭就會辜負所有人叫她振作的心意；可2019年注定是難熬的一年，伍燦強在內的兩個叔叔於半年內相繼死於非命，老母親竟也在伍燦強離世後的一個月，因在睡房裡跌倒，三天後在醫院去世。

「我不懂法律，但我知道它的目的是追求正義，在應得的審判到來之前，我會提醒自己一直奮發，以祭逝者的在天之靈」，伍Benny說，很感謝一路以來為死者奔波、以及關心該案件的善心人士，希望往後生活的每一天，大家都會被溫柔以待。

潘太太表示，死者家屬在案件發生以來都陷入悲痛中，就算已告一段落，也必定會一直追蹤下去；她也感觸表示，作為家屬不能保持沈默，一定要及時求助社會、聘請律師來應對司法程序，希望將自己的經歷作為例子給別人借鑒。她最後說道，紐約市 治安愈來愈不好，希望市民要時刻保護自己，不要受傷。